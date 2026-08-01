Μπλάτερ: «Η FIFA δεν είναι ένα ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο» (pic)

Μετά την οπισθοχώρηση του Ινφαντίνο για την πώληση των μετοχών του Μουντιάλ, ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Σεπ Μπλάτερ, άσκησε κριτική στον διάδοχό του για την κίνηση αυτή.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο δέχεται από παντού σφοδρή κριτική. Από τους φιλάθλους, μέχρι και ηγετικά μέλη της FIFA. Σήμερα, και μετά την απόφαση του προέδρου της FIFA να οπισθοχωρήσει για την πώληση των μετοχών του Μουντιάλ, ο πρώην πρόεδρος του μεγαλύτερου αθλητικού οργανισμού στον κόσμο, Σεπ Μπλάτερ, άσκησε κριτική στον διάδοχό του, δηλώνοντας πως «τα χρήματα είναι σημαντικά, αλλά δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αυτοσκοπός».

«Η FIFA δεν είναι ένα ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο. Είναι μια ένωση με καταστατικό, κανονισμούς και θεσμική ευθύνη να προστατεύει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αν πουλήσεις τα πολύτιμα πετράδια του ποδοσφαίρου σε ιδιώτες επενδυτές, πουλάς και ένα μέρος του ίδιου του αθλήματος και, πάνω απ’ όλα, την ψυχή του. Τα χρήματα είναι σημαντικά, αλλά δεν πρέπει ποτέ να γίνονται αυτοσκοπός», είπε στην ανάρτησή του στο X ο Μπλάτερ.

Ο Μπλάτερ διετέλεσε πρόεδρος της FIFA για 17 χρόνια, με τον ίδιο όμως να παραιτείται το 2015, καθώς βρέθηκε στο επίκεντρο τεράστιων σκανδάλων διαφθοράς, δωροδοκίας και κακοδιαχείρισης, αναγκάζοντας τον να αποχωρήσει από τη συγκεκριμένη θέση, ωστόσο, αργότερα αθωώθηκε.