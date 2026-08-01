ΠΑΟΚ: Για έβδομη σεζόν στα «ασπρόμαυρα» η Σεβδίλη

Αθλήτρια του ΠΑΟΚ παραμένει για έβδομη διαδοχική σεζόν η Αβραμίνα Σεβδίλη, η οποία επέκτεινε την συνεργασία της με τον Δικέφαλο για έναν ακόμη χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα Χάντμπολ γυναικών, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με την αθλήτρια, Αβραμίνα Σεβδίλη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η Ελληνίδα περιφερειακός, γεννημένη το 2002, συνεχίζει στον ΠΑΟΚ για έβδομη χρονιά, ύστερα από την περασμένη άκρως πετυχημένη σεζόν με την κατάκτηση του εγχώριου νταμπλ».

Για την ανανέωση συνεργασίας της με τον ΠΑΟΚ, η Αβραμίνα Σεβδίλη δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου:

«Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη που θα βρίσκομαι για έβδομη συνεχόμενη χρονιά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αποτελώ μέλος ενός τόσο μεγάλου συλλόγου και ανυπομονώ να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις, ώστε να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να βοηθήσω την ομάδα να διεκδικήσει τους στόχους και τους τίτλους της.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον προπονητή μου και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Η στήριξή τους αποτελεί για μένα ένα ακόμη κίνητρο, ώστε να συνεχίσω να δουλεύω με αφοσίωση και να προσφέρω τα μέγιστα στην ομάδα. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες».