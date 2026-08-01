Ένα «ευχαριστώ» με πράξεις: Η ανταπόκριση του κόσμου και οι κινήσεις του ΠΑΟΚ

Με περισσότερα από 14.000 διαρκείας να έχουν ήδη διατεθεί, ο ΠΑΟΚ λέει το δικό του «ευχαριστώ» στον κόσμο με συμβολικές κινήσεις ενόψει της τελευταίας σεζόν στην Τούμπα.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό στους ασπρόμαυρους, με τον κόσμο του Δικεφάλου να έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την ομάδα μέχρι την προσεχή Τρίτη (4/8).

Μία στήριξη που ήδη έχει γίνει αισθητή καθώς περισσότεροι από 14.000 άνθρωποι έχουν σφραγίσει τη θέση τους στις κερκίδες της Τούμπας, σε μία ιστορική σεζόν, καθώς θα είναι η τελευταία πριν τις αλλαγές που προβλέπονται για το νέο γήπεδο.

Περισσότεροι από 18.000 ασπρόμαυροι φίλαθλοι βρέθηκαν στην πρεμιέρα του Δικεφάλου στην Τούμπα, πανηγυρίζοντας μία σημαντική πρόκριση για την ομάδα του Αλέσιο Λίσι, ο οποίος ευχαρίστησε με ένα θερμό χειροκρότημα τον κόσμο που έδωσε το παρών, παρότι βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ όμως δεν μένει άπραγη και «επιστρέφει» αυτή τη στήριξη. Εδώ και μέρες έχουν σταλεί ξεχωριστά συμβολικά και χρηστικά δώρα στον κόσμο του ΠΑΟΚ που αγόρασε εισιτήριο διαρκείας με χειρόγραφο μήνυμα ποδοσφαιριστή, η αποστολή των οποίων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Αυγούστου.

Την ίδια ώρα οι ιθύνοντες του Δικεφάλου, παρότι βρισκόμαστε αισίως στην τελευταία χρονιά στο γήπεδο της Τούμπας, έχουν κάνει κινήσεις αναβάθμισης της εμπειρίας της Τούμπας με διάφορες μικρές ή μεγάλες αλλαγές τόσο εντός όσο και περιμετρικά του γηπέδου, προκειμένου ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ να έχει την καλύτερη δυνατή «ανάμνηση» από το γήπεδο του ΠΑΟΚ.