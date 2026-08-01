Σε καλό δρόμο του Κόστιτς για την ΑΕΚ!

Η μεταγραφή του Φίλιπ Κόστιτς βρίσκεται σε καλό δρόμο και η ΑΕΚ είναι κοντά στο να ενεργοποιήσει την βόμβα με τον 33χρονο διεθνή Σέρβο άσο!

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η Ένωση, έχει καταθέσει καλύτερη οικονομική πρόταση από την Αϊντχόφεν που επίσης θέλει να τον αποκτήσει και φαίνεται να κερδίζει τη μάχη της διεκδίκησης από τους Ολλανδούς.

Πρέπει να σημειώσουμε πως η ΑΕΚ, έχει ένα ισχυρό χαρτί στην όλη ιστορία καθώς, εκτός του ότι δίνει ένα μεγάλο συμβόλαιο στον Κόστιτς, ο ίδιος ο παίκτης, έχει πειστεί από το πλάνο που του παρουσίασε ο Μάρκο Νίκολιτς, ενώ φαίνεται πως σημαντικό ρόλο παίζει και η παρουσία του Λούκα Γιόβιτς με τον οποίο ο Κόστιτς έχει ισχυρή φιλία.

Αυτό που απομένει, είναι το οριστικό «ναι» του παίκτη και προφανώς να ρυθμιστούν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με το διετές συμβόλαιο που θα υπογράψει αν τελικά έχουμε happy end. Οι εξελίξεις τρέχουν και δεν αποκλείεται να έχουμε κάτι οριστικό μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αυτός είναι ο Φίλιπ Κόστιτς

Ο 33χρονος Σέρβος αγωνιζόταν στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ως αριστερός εξτρέμ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί σε ρόλο επιθετικού φουλ μπακ και έχει μείνει ελεύθερος από την Γιουβέντους. Την περασμένη σεζόν ο Κόστιτς που έχει μια τρομερή σχέση με τον Λούκα Γιόβιτς, πραγματοποίησε 23 εμφανίσεις με τη Γιουβέντους, έχοντας τρία γκολ και μία ασίστ. Διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μετρά 249 συμμετοχές στην Bundesliga, με 35 γκολ και 67 ασίστ, κυρίως με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ έχει αγωνιστεί 84 φορές στη Serie A με τη Γιουβέντους. Παράλληλα, έχει καταγράψει 49 συμμετοχές στο Europa League και 11 στο Champions League. Το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τη Γιουβέντους αντί 12 εκατ. ευρώ, ενώ τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Φενέρμπαχτσε. Είναι επίσης 72 φορές διεθνής με τη Σερβία.