Ανακοίνωσε τον ΝτεΤζούλιους η Μπεσίκτας (pic)

Ακόμη μία μεταγραφή ανακοίνωσε η Μπεσίκτας, καθώς η τουρκική ομάδα έκανε επίσημη την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους.
Ο πρώην παίκτης του Άρη πέρσι αγωνίστηκε με την Μούρθια και στο FIBA Europe Cup είχε κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 13 ματς και 20,4 λεπτά στο παρκέ. Στην κανονική διάρκεια της ACB μέτρησε 17,8 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ σε 34 ματς και 25,2 λεπτά, ενώ σε 2 ματς στα play-offs του πρωταθλήματος σημείωσε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 25,5 λεπτά.
Resmi Açıklama I David DeJulius— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) August 1, 2026
Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD’li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı.
Michigan'da başlayan NCAA kariyerini Cincinnati formasıyla tamamlayan DeJulius, profesyonel kariyerine 2023 yılında Yunanistan'da… pic.twitter.com/J4NSkconD9