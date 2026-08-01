Ανακοίνωσε τον ΝτεΤζούλιους η Μπεσίκτας (pic)

Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε με την Μούρθια.

Ακόμη μία μεταγραφή ανακοίνωσε η Μπεσίκτας, καθώς η τουρκική ομάδα έκανε επίσημη την έναρξη της συνεργασίας του με τον Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους.

Ο πρώην παίκτης του Άρη πέρσι αγωνίστηκε με την Μούρθια και στο FIBA Europe Cup είχε κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 1,4 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 13 ματς και 20,4 λεπτά στο παρκέ. Στην κανονική διάρκεια της ACB μέτρησε 17,8 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 4,4 ασίστ σε 34 ματς και 25,2 λεπτά, ενώ σε 2 ματς στα play-offs του πρωταθλήματος σημείωσε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 25,5 λεπτά.