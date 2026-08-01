Ανακοίνωσε τον Τίμι Άλεν η Μανρέσα - Θα βρει μπροστά του τον ΠΑΟΚ (pic)

Η Μανρέσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Τίμι Άλεν, με τον Αμερικανό να βρίσκει τον ΠΑΟΚ απέναντί του στο Eurocup.

Ο Τίμι Άλεν ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με τον ΠΑΟΚ και φέτος θα βρει τον «Δικέφαλο» απέναντί του στο Eurocup. Και αυτό γιατί η Μανρέσα ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Την περασμένη σεζόν στην κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL είχε 9,2 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ σε 13 ματς, ενώ στο FIBA Europe Cup σημείωσε 10,5 πόντους, 4,1 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ σε 10 αγώνες.