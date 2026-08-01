Football Meets Data: Οι πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948 (pic)

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του απέναντι στην Πάκσι και με το 2-2 του ΟΑΚΑ πήρε την πρόκριση, αφού μια εβδομάδα νωρίτερα είχε επικρατήσει με 1-2 μέσα στην Ουγγαρία.
Πλέον οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948, στα πλαίσια του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League, με το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει και πάλι τον τίτλο του (μεγάλου) φαβορί.
Σύμφωνα με το «Football Meets Data» μάλιστα, οι πιθανότητες πρόκρισης της ομάδας ανέρχονται σε 69%, την στιγμή που οι Βούλγαροι έχουν μόλις 31%.
Δείτε την σχετική ανάρτηση:
🟢 UECL Q3 (Main Path) - probabilities to qualify for the next round, as of 31 July— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 31, 2026
🔝 Biggest favorites to qualify:
🇩🇰 Nordsjaelland
🇳🇱 Ajax
🇩🇰 Midtjylland
⚖️ Most balanced ties:
🇵🇱 Rakow v 🇸🇪 Hammarby
🇦🇱 Dinamo City v 🇱🇻 Auda
🇫🇮 Inter Turku v 🇱🇮 Vaduz
*sums of… pic.twitter.com/ISnt2jz7O0