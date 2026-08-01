Football Meets Data: Οι πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού επί της ΤΣΣΚΑ 1948 (pic)

Το «Football Meets Data» θεωρεί τον Παναθηναϊκό ως το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του απέναντι στην Πάκσι και με το 2-2 του ΟΑΚΑ πήρε την πρόκριση, αφού μια εβδομάδα νωρίτερα είχε επικρατήσει με 1-2 μέσα στην Ουγγαρία.

Πλέον οι «πράσινοι» ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις με την ΤΣΣΚΑ 1948, στα πλαίσια του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League, με το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ να έχει και πάλι τον τίτλο του (μεγάλου) φαβορί.

Σύμφωνα με το «Football Meets Data» μάλιστα, οι πιθανότητες πρόκρισης της ομάδας ανέρχονται σε 69%, την στιγμή που οι Βούλγαροι έχουν μόλις 31%.

Δείτε την σχετική ανάρτηση: