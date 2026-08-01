ΠΑΟΚ Β: Μία... ανάσα από τον Πανσερραϊκό ο Αδάμ

Ο Πανσερραϊκός βρίσκεται μία... ανάσα από την απόκτηση του Αλέξανδρου Αδάμ από τον ΠΑΟΚ Β.

Ο 21χρονος εξτρέμ παρότι στις αρχές του καλοκαιριού απασχόλησε έντονα τον Ηρακλή, ο οποίος βρέθηκε κοντά στην απόκτησή του, όπως όλα δείχνουν, από την επόμενη σεζόν θα γίνει κάτοικος Σερρών.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε γερά στο... κόλπο και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες βρίσκεται μία... ανάσα από το deal και το τελικό «ναι» του νεαρού μεσοεπιθετικού που αγωνίζεται και ως μπακ.

Με τη φανέλα της δεύτερης ομάδας του Δικεφάλου, ο Αλέξανδρος Αδάμ σε επίπεδο Super League 2, κατέγραψε 33 συμμετοχές με ένα γκολ και πέντε ασίστ, ενώ βρίσκεται στο PAOK Academy από το 2018 όταν μετακόμισε από τη Λαμία στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σε όλες τις περιπτώσεις ο ΠΑΟΚ Β θα κρατήσει «γερό» ποσοστό μεταπώλησης, με μία ακόμα αποχώρηση παίκτη της γενιάς του 2005 να είναι προ των πυλών.

