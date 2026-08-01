Αυτή είναι η διαφορά του Ολυμπιακού με τη Ρίβερ για Ορτέγκα

Τα δύο… σενάρια που κυκλοφορούν στην Αργεντινή για το οικονομικό χάσμα των δύο ομάδων.

Ο Αριέλ Ορτέγκα είναι έτοιμος να πάρει μεταγραφή για τη Ρίβερ αλλά για να συμβεί αυτό ο σύλλογος της Αργεντινής θα πρέπει να τα βρει στο οικονομικό, και κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.

Η διαφορά μάλιστα, φέρεται να είναι μεγάλη.

Ο δημοσιογράφος Σεμπάστιαν Σρουρ μίλησε σε ραδιόφωνο της Αργεντινής και αποκάλυψε ότι η διαφορά δεν είναι όσο μικρή αναφερόταν στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που έλεγαν για ένα ποσό κοντά στο 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα είπε οι Αργεντίνοι έχουν φτάσει να προσφέρουν 3 εκατ. ευρώ (3,5 εκατ. δολάρια) ενώ οι απαιτήσεις των «ερυθρολεύκων» βρίσκονται στα 5,2 εκατ. ευρώ (6 εκατ. δολάρια). Άρα υπάρχει μια διαφορά της τάξης των 2,2 εκατ. ευρώ (2,5 εκατ. δολαρίων).

Σύμφωνα πάντως, με την εφημερίδα «Ole» οι Πειραιώτες έριξαν τις απαιτήσεις τους από τα 7 στα 6 εκατ. ευρώ, όμως η Ρίβερ δεν προτίθεται να ξεπεράσει τα 5 εκατ. ευρώ.