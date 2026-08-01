Η Εθνική Εφήβων νίκησε με 84-64 το Ισραήλ και θα αγωνιστεί για την πέμπτη θέση του Ευρωμπάσκετ U18, αντιμετωπίζοντας αύριο (2/8) τον νικητή του αγώνα Γερμανία – Τουρκία.

Το Ισραήλ ήταν αυτό που έκανε πρώτο το βήμα μπροστά για να φτάσει από το 10-9 (4’) στο 19-11 (9’11’’). Μπουζούλας και Χαϊδεμένος στην τελική ευθεία της πρώτης περιόδου ήταν αυτοί που μείωσαν για την ελληνική ομάδα (21-15). Ο Χαϊδεμένος συνέχισε να δίνει λύσεις είτε σκοράροντας, είτε με ασίστ, ο Μπουζούλας έδωσε το προβάδισμα στην ελληνική ομάδα (27-28, 16’40’’), ο Χαρτώνας έκανε το ίδιο λίγο αργότερα (30-32, 17’50’’) με τον Ζούπα να ευστοχεί για δεύτερη φορά από τα 6μ75 για το 33-37 του ημιχρόνου.

Ο Ζούπας επέστρεψε στην Τρίτη περίοδο για να στείλει την διαφορά για πρώτη φορά στο +10 (36-46, 23’13’’). Σκληρός (36-48, 23’43’’) και Χατζηλάμπρου (38-50, 24’40’’) οδήγησαν στο +12 και ο Πούλος φρόντισε να απομακρυνθεί η Ελλάδα μισό βήμα (41-54, 27’16’’). Το Ισραήλ επέστρεψε και μείωσε με τον Τρούσκιν (47-56, 29’) με το δεκάλεπτο να κλείνει στο +10 (48-58).

Το τέταρτο τρίποντο του Ζούπα οδήγησε στο 51-63 (31’΄34’’) και ο Χαϊδεμένος επέστρεψε για να δώσει λύσεις και να οδηγήσει στο +15 (51-66, 32’20’’), πριν δώσει τη σκυτάλη στον Σκληρό (51-68, 32’50’’). Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Ζούπα έστειλε την διαφορά στο +21 (51-72, 34’10”) και αυτό του Χατζηλάμπρου στο +24 (54-78, 36′) με την Ελλάδα να φτάνει στη νίκη με 84-64.

Διαιτητές: Ανάγια (Παναμάς), Μπίντερς Κόντερς (Λετονία), Ράντονιτς (Αυστρία)

Δεκάλεπτα: 21-15, 33-37, 48-58, 64-84

Ελλάδα (Σκροπολίθας): Ζούπας 14 (4), Βενετίδης, Χαϊδεμένος 16, Θωμάκος 2, Χατζηλάμπρου 8 (1), Σκληρός 8, Μπουζούλας 9, Χαρτώνας 5 (1), Γκίκας 10, Ασημένιος, Πούλος 12

Μπορείτε να δείτε την στατιστική της αναμέτρησης ΕΔΩ

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Πρόγραμμα – Αποτελέσματα

1/8

Θέσεις 1-4

19.00 Γαλλία-Ιταλία

21.30 Σλοβενία-Ισπανία

Θέσεις 5-8

Ισραήλ-Ελλάδα 64-84

16.30 Γερμανία-Τουρκία

Θέσεις 9-12

19.00 Δανία-Σερβία

21.30 Εσθονία-Λιθουανία

Θέσεις 13-16

Λετονία-Βουλγαρία

16.30 Σλοβακία-Αυστρία