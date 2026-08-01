ΜΜΕ Ουκρανίας: «Σε αναζήτηση προπονητή η Ντιναμό Κιέβου»

Δύσκολα θα συνεχίσει στον πάγκο της Ντιναμό Κιέβου ο Ίγκορ Κόστιουκ μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ της Ουκρανίας.

Σε αναζήτηση προπονητή θα βρεθεί σύντομα σύμφωνα με τους Ουκρανούς η Ντιναμό Κιέβου, καθώς ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ φαίνεται πως θα είναι μοιραίος για τον Ίγκορ Κόστιουκ, η παραίτηση του οποίου βρίσκεται προ των πυλών.

Ο δημοσιογράφος Σεργκέι Τιστσένκο ανέφερε χαρακτηριστικά «η παραίτηση του Ιγκόρ Κόστιουκ είναι θέμα χρόνου», ενώ υπενθυμίζεται πως ο Κόστιουκ είχε αναλάβει τον Δεκέμβριο του 2025 τα ηνία της Ντιναμό Κιέβου μετά την απόλυση του Ολεξάντρ Σοβκόφσκι.

Ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ με δύο ήττες αλλά και η αναποτελεσματικότητα κόντρα στην Ουν. Κλουζ φαίνεται πως δεν άρεσε στους ιθύνοντες της ομάδας με τη Ντιναμό Κιέβου να απειλείται πλέον από πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρώπη σε περίπτωση ήττας από την Καραμπάγκ στον 3ο προκριματικό του Conference League.