Η Μούρθια «μπλοκάρει» τη μεταγραφή του NτεΤζούλιους στην Μπεσίκτας

Η Μούρθια με ανακοίνωση της διευκρινίζει ότι η μεταγραφή του Ντε Τζούλιους στους Τούρκους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς ο παίκτης δεν έχει αποδεσμευθεί ακόμα.

Ο Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους ανακοινώθηκε από την Μπεσίκτας το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08), ωστόσο η πρώην ομάδα του, Μούρθια, φαίνεται πως είναι έτοιμη να «μπλοκάρει» την μεταγραφή του παίκτη.

Η Ισπανική ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση μέσα από την οποία διευκρινίζει ότι η μεταγραφή του Ντε Τζούλιους στους Τούρκους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, καθώς ο παίκτης δεν έχει αποδεσμευθεί ακόμα. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι δεν έχει επέλθει συμφωνία ανάμεσα στον παίκτη και τον ισπανικό σύλλογο για λύση της συνεργασίας τους, ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για προσφυγή στη FIBA.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με αφορμή την ανακοίνωση που εξέδωσε η Μπεσίκτας, στην οποία ανακοινώνει επίσημα τη μεταγραφή του παίκτη της Μούρθια, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους ο σύλλογος επιθυμεί να δηλώσει και να διευκρινίσει τα εξής: