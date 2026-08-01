Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Τα στοιχεία δεν είναι καλά - Δύσκολες οι επόμενες ώρες λόγω των ανέμων»

Δύσκολες θα παραμείνουν οι καιρικές συνθήκες στην Αττική μέχρι και τις πρωινές ώρες της Κυριακής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχίσουν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων απέναντι στις φωτιές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Limit Up» του OPEN, ο κ. Μαρουσάκης ανέφερε ότι το βορειοδυτικό τμήμα της Αττικής θα συνεχίσει να επηρεάζεται από ισχυρούς βόρειους, βορειοανατολικούς και κατά τόπους βορειοδυτικούς ανέμους.

Όπως εξήγησε, οι άνεμοι θα πνέουν με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ, με την κατάσταση να παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να βελτιωθεί από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν οι άνεμοι θα εξασθενήσουν στα 5 με 6 μποφόρ, δημιουργώντας πιο ευνοϊκές συνθήκες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Ο μετεωρολόγος επισήμανε ακόμη ότι οι πυρκαγιές δημιουργούν το δικό τους μικροκλίμα, με αποτέλεσμα ο άνεμος να μπορεί να αλλάζει απότομα διεύθυνση και να ενισχύεται κοντά στα ενεργά μέτωπα, εξαιτίας του έντονου θερμικού φορτίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι στις ορεινές περιοχές εκδηλώνεται το φαινόμενο των καταβατικών ανέμων, οι οποίοι κατέρχονται από τις βουνοπλαγιές, γίνονται θερμότεροι, ξηρότεροι και ισχυρότεροι, ευνοώντας την εξάπλωση της φωτιάς και δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Απαντώντας στο κατά πόσο θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εναέρια μέσα κατά τις βραδινές ώρες, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης εμφανίστηκε απαισιόδοξος, τονίζοντας ότι «τα στοιχεία δεν είναι καλά» και ότι οι επόμενες ώρες θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες για τις επιχειρήσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων και των έντονων τοπικών μεταβολών που προκαλεί η ίδια η πυρκαγιά.

Πηγή: ethnos.gr