Άντριαν Γκούλα (άλλοτε προπονητής του Μίλαν Βιτάλις) στο SDNA: «Ο ορισμός του σύγχρονου box-to-box χαφ»

Ο πρώην προπονητής του Μίλαν Βιτάλις στη Ντουνάισκα Στρέντα, Άντριαν Γκούλα, μιλά αποκλειστικά στο SDNA για τον 24χρονο Ούγγρο διεθνή μέσο που προβάρει τη φανέλα της ΑΕΚ, σκιαγραφώντας το αγωνιστικό και προσωπικό του προφίλ.

Η περίπτωση του Μίλαν Βιτάλις βρίσκεται στην τελική ευθεία για την ενίσχυση της ΑΕΚ στον άξονα της μεσαίας γραμμής και το SDNA απευθύνθηκε σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει τον 24χρονο Ούγγρο όσο λίγοι.

Ο λόγος για τον Άντριαν Γκούλα (ένθετη φωτ.) νυν προπονητή της Ρίγα (Λετονία) και τεχνικό της Ντουνάισκα Στρέντα τη σεζόν 2023-24, όταν συνεργάστηκε με τον Βιτάλις στη σλοβακική ομάδα.

Ο έμπειρος Σλοβάκος τεχνικός δεν έκρυψε την εκτίμησή του για τον διεθνή χαφ, τον οποίο χαρακτήρισε έναν ολοκληρωμένο σύγχρονο μέσο, ικανό να προσφέρει σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού.

«Στα δικά μου μάτια είναι ένας απόλυτα επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έχει εξαιρετική νοοτροπία και πολύ καλό χαρακτήρα», ανέφερε αρχικά ο Γκούλα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, ο Σλοβάκος προπονητής στάθηκε στην πληρότητα που παρουσιάζει το παιχνίδι του Βιτάλις.

«Είναι πολύ καλός τόσο με την μπάλα όσο και χωρίς αυτή. Διαθέτει εξαιρετική ντρίμπλα, καλό σουτ και έχει αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες μέσα από τα πολλά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί τα τελευταία χρόνια», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις στατικές φάσεις, επισημαίνοντας πως ο 24χρονος χαφ διαθέτει υψηλή ποιότητα και στην εκτέλεσή τους.

«Είναι επίσης πολύ καλός στις στατικές φάσεις και μπορεί να τις εκτελεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ήταν ένα από τα στοιχεία που ξεχώριζε και όταν συνεργαστήκαμε», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο Γκούλα συνόψισε την άποψή του για τον Βιτάλις με μία φράση που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο τον αξιολογεί ποδοσφαιρικά.

«Είναι ο ορισμός του σύγχρονου μέσου. Ένας box-to-box χαφ που μπορεί να αγωνιστεί εξαιρετικά τόσο χωρίς την μπάλα όσο και με αυτή στα πόδια.

Είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό παιδί, αγαπάει το ποδόσφαιρο, έχει πολύ καλό χαρακτήρα, εξαιρετική νοοτροπία και υψηλή ποιότητα».