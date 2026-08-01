Στο πλευρό του Παντελίδη η Athens Kallithea - Η ανακοίνωση της ομάδας

Η Athens Kallithea τοποθετήθηκε επίσημα για τον τραυματισμό του Παύλου Παντελίδη κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, υπογραμμίζοντας πως δεν υπήρχε καμία πρόθεση πρόκλησης τραυματισμού και εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στον ποδοσφαιριστή.

Η ομάδα της Καλλιθέας επισήμανε ότι το ευ αγωνίζεσθαι αποτελεί βασική αρχή του συλλόγου και τόνισε πως το συγκεκριμένο περιστατικό έχει επηρεάσει όλους τους ποδοσφαιριστές της. Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στις άριστες σχέσεις που διατηρεί με τον Παναθηναϊκό, ευχόμενη στον Παύλο Παντελίδη να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στην αγωνιστική δράση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Athens Kallithea FC:

«Η Athens Kallithea FC εκφράζει την ειλικρινή της συμπαράσταση στον Παύλο Παντελίδη για τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της χθεσινής φιλικής αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό στο Προπονητικό Κέντρο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Όπως είναι ευρέως γνωστό, το ευ αγωνίζεσθαι αποτελεί θεμελιώδης αρχή του συλλόγου μας, και για αυτόν τον λόγο, επιθυμούμε να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι στη συγκεκριμένη φάση δεν υπήρχε καμία πρόθεση πρόκλησης τραυματισμού. Παρ’ όλα αυτά, όλοι οι ποδοσφαιριστές μας έχουν επηρεαστεί βαθιά από αυτό το τόσο άτυχο περιστατικό.

Το γεγονός αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα για εμάς, καθώς η ομάδα μας διατηρεί μια στενή και εξαιρετική σχέση με τον Παναθηναϊκό, με τη χθεσινή φιλική αναμέτρηση να αποτελεί ακόμη μία έμπρακτη επιβεβαίωσή της.

Οι σκέψεις όλων μας είναι με τον Παύλο και του ευχόμαστε πλήρη και ταχεία αποκατάσταση.»