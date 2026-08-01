Συγκλονιστικά πλάνα drone από το θανατηφόρο τροχαίο με τη σύγκρουση φορτηγών στο Μαρτίνο

Τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου.
Συγκεκριμένα το ένα φορτηγό, που ήταν επικαθήμενο, καβάλησε το διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς.
Το άλλο φορτηγό κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο επί τόπου και τον συνοδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.
Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετές ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού και αποκαταστάθηκε πλήρως μετά τις πέντε το απόγευμα και στα δύο ρεύματα.
Πηγή: cnn.gr