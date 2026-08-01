Συγκλονιστικά πλάνα drone από το θανατηφόρο τροχαίο με τη σύγκρουση φορτηγών στο Μαρτίνο

Συγκλονιστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε drone από το σημείο του θανατηφόρου τροχαίου στη Φθιώτιδα το πρωί του Σαββάτου (1/8) στο οποίο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και είχε σαν αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας από τους οδηγούς.

Τα δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας στο ύψος του Μαρτίνου.

Συγκεκριμένα το ένα φορτηγό, που ήταν επικαθήμενο, καβάλησε το διάζωμα και τυλίχτηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς.

@lamiareport.gr Φοβερό τροχαίο το πρωί στην εθνική οδό. Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν μεταξύ τους και το ένα κάηκε ολοσχερώς. Δυστυχώς ο ένας οδηγός έχασε τη ζωή του . Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από drone ♬ News - Simple and versatile background music(1709669) - zomap

Το άλλο φορτηγό κατέληξε στην άκρη του δρόμου, με τον οδηγό να βρίσκει τραγικό θάνατο επί τόπου και τον συνοδηγό να τραυματίζεται ελαφρά.

Η κυκλοφορία διακόπηκε για αρκετές ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού και αποκαταστάθηκε πλήρως μετά τις πέντε το απόγευμα και στα δύο ρεύματα.

Πηγή: cnn.gr