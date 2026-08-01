Στην ΑΕΚ ως το 2031 ο Βασίλης Χαρτώνας

Μεταγραφή - επένδυση για το μέλλον ανακοίνωσε η ΑΕΚ, καθώς η Ένωση έκανε δικόν της τον Βασίλη Βασίλη Χαρτώνα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το 2031 με τους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει ότι συνήψε συμφωνία με τον Βασίλη Χαρτώνα (18 ετών, 1.95μ.), πραγματοποιώντας μία σημαντική επένδυση για το μέλλον της «Βασίλισσας».

Ο εκ των κορυφαίων γκαρντ της Ελλάδος στις παραγωγικές ηλικίες υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο, ήτοι έως το Kαλοκαίρι του 2031.

Ο Βασίλης έρχεται στην ΑΕΚ ως Πρωταθλητής Ελλάδος Εφήβων 2024-2025 με τη ΔΕΚΑ, με την οποία κατέκτησε επίσης τους τίτλους ΕΚΑΣΘ τις περιόδους 2024-2025 και 2025-2026. Έχει αναδειχθεί MVP και μέλος της καλύτερης πεντάδας στο πρωτάθλημα ΕΚΑΣΘ σε τρεις διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, κατακτώντας πρωτιές σε όλες τις ηλικίες κατά την πορεία του στις αναπτυξιακές ομάδες.

Κατέκτησε με τη ΔΕΚΑ την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων 2025-2026, στο οποίο αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, πρώτος ριμπάουντερ και μέλος της καλύτερης πεντάδας. Ατομικές πρωτιές είχε και στο Πανελλήνιο Παίδων 2023-2024, ενώ διακρίθηκε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Rising Stars της ΕΟΚ. Το 2024 κατέκτησε το Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα στο Μακάο της Κίνας με το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, μετρά ήδη τρεις αγωνιστικές περιόδους στη National League 1 (Β’ Εθνική κατηγορία ανδρών) με την ανδρική ομάδα της ΔΕΚΑ, από το 2023-2024.

Διεθνής με τα κλιμάκια της Εθνικής Ελλάδος σε U15, U16 και U17, με κορυφαία διάκριση την 4η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U16. Αυτές τις ημέρες αγωνίζεται με την Εθνική Εφήβων στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ, που διεξάγεται στην Ιταλία.

Η ΑΕΚ BC ευχαριστεί τη «ΔΕΚΑ» για την άριστη συνεργασία και για το έργο της ως προς την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητή»