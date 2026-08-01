Επέστρεψαν στην Ελλάδα οι πρωταθλήτριες κόσμου της Εθνικής Κορασίδων (vid)

Με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στα χέρια τους, επέστρεψαν στην Ελλάδα οι αθλήτριες της Εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης Κορασίδων μετά τον θρίαμβό τους στο Ζάγκρεμπ.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η αποστολή έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου την περίμεναν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του αθλήματος, οι οποίοι υποδέχθηκαν τις νεαρές πρωταθλήτριες με χειροκροτήματα, λουλούδια και πολλά χαμόγελα, γιορτάζοντας τη σπουδαία επιτυχία της ελληνικής υδατοσφαίρισης.

Από την αποστολή επέστρεψαν στην Αθήνα οι 14 από τις 15 αθλήτριες, καθώς η αρχηγός της ομάδας, Αφροδίτη Μπιτσάκου, αναχώρησε απευθείας για την Οέιρας της Πορτογαλίας, προκειμένου να ενσωματωθεί στην Εθνική Νέων Γυναικών, η οποία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20.