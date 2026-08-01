Η ανάλυση του ΠΑΟΚ από τους Βέλγους: «Προκαλεί δέος η Τούμπα - Πολύ απειλητικός ο Κωνσταντέλιας»

Συνεχίζονται τα αποθεωτικά ρεπορτάζ των Βέλγων για το γήπεδο της Τούμπας, την ώρα που ξεχωριστή αναφορά γίνεται και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Σε ρυθμούς ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ κινούνται οι Βέλγοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι επισημαίνουν ξανά και ξανά την ατμόσφαιρα της Τούμπας την οποία χαρακτηρίζουν εκρηκτική.

«Το γήπεδο που θα επισκεφθεί η Άντερλεχτ είναι από εκείνα που προκαλούν... δέος», αναφέρουν χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα, ενώ συμπληρώνουν «Έχουμε βρεθεί εκεί στο παρελθόν και δύσκολα συναντά κανείς πιο εχθρική ατμόσφαιρα από αυτή που δημιουργείται στην Τούμπα».

«Μπορεί να μην είναι το πιο σύγχρονο γήπεδο της Ελλάδας, όμως η ατμόσφαιρά της θεωρείται μοναδική. Ένα εκτός έδρας παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη μετατρέπεται συχνά σε μία διαρκή πίεση 90 λεπτών, στοιχείο που η Άντερλεχτ θα πρέπει να έχει λάβει σοβαρά υπόψη στην προετοιμασία της», υπογραμμίζει το εν λόγω δημοσίευμα, που «κρούει» καμπανάκι στην ομάδα του Βίτορ Μπρούνο, για αυτό που θα αντιμετωπίσει την προσεχή Πέμπτη (6/8 20:45) στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, οι Βέλγοι αναφέρονται και στα πρόσωπα-κλειδιά του ΠΑΟΚ, με τους Τάισον-Κωνσταντέλια να έχουν την... τιμητική τους. «Όχι γεμάτος αστέρες, αλλά με έμπειρους πρωταγωνιστές», γράφουν ενώ για τον Έλληνα «μάγο» αναφέρουν: «Για την Άντερλεχτ, ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ είναι πιθανότατα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ο 23χρονος αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός, προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου, ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας την περασμένη σεζόν και πρωταγωνίστησε στα κρίσιμα παιχνίδια».

Το εκτενές ρεπορτάζ του Γιόχαν Βαλκίερς ολοκληρώνεται με ένα συμπέρασμα και τα σημεία-κλειδιά που πρέπει να προσέξουν οι «μωβ» των Βρυξελλών, υπογραμμίζοντας: «Η Άντερλεχτ θα χρειαστεί να περιορίσει τον Κωνσταντέλια, να ελέγξει τη δημιουργία των έμπειρων παικτών και να παρουσιαστεί ψυχολογικά έτοιμη για την πίεση που δημιουργεί η Τούμπα. Απέναντι στον ΠΑΟΚ, άλλωστε, οι λεπτομέρειες κάνουν συχνά τη διαφορά και στη Θεσσαλονίκη τα λάθη συνήθως πληρώνονται ακριβά».

