ΠΑΟΚ: Κινείται για τον Μπάλντε ο Λεβαδειακός

Το ενδιαφέρον του Λεβαδειακού έχει προσελκύσει ο Μαχαμαντού Μπάλντε που αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ.

Οι Βοιωτοί κινούνται για τον δανεισμό του Μαχαμαντού Μπάλντε, ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β, ενώ συμμετείχε στα δύο τελευταία βασικά στάδια της προετοιμασίας στην Ολλανδία της πρώτης ομάδας.

Τη σεζόν 2024-25 ο 19χρονος Ισπανοσενεγαλέζος εξτρέμ ξεχώρισε με την ασπρόμαυρη Κ19, ενώ πέρσι στην πρώτη του επαγγελματική σεζόν στη Super League 2 μέτρησε 17 συμμετοχές με πέντε γκολ και τρεις ασίστ.

Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους έχει εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τον δανεισμό του, κάτι που ενδεχομένως να «σφραγίσει» τις επόμενες μέρες. Να σημειωθεί πως ο Μαχαμαντού Μπάλντε δεν πληροί τα κριτήρια που έχει βάλει η ΕΠΟ για τον θεσμό του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος.

Το προηγούμενο καλοκαίρι το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λιβαδειά έκαναν δύο ακόμα παίκτες του ΠΑΟΚ Β, με τους Ταξιάρχη Φίλων και Κωνσταντίνο Γκούμα να πρωταγωνιστούν υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου.

