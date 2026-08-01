Το No6 της Μίλαν θα ανήκει για πάντα σε έναν και μόνο Capitano

Δεν ήταν μόνο ένας κορυφαίος αμυντικός. Ήταν ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο λίγοι με μια ολόκληρη εποχή της Μίλαν. Ο Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή, όμως η κληρονομιά του θα μείνει για πάντα εδω. Γράφει ο Νίκος Ιωάννου

Κάποιοι ποδοσφαιριστές χτίζουν το μύθο τους μέσα από τα γκολ και άλλοι από τα τρόπαια. Ο Φράνκο Μπαρέζι όμως κατάφερε να γίνει αθάνατος μέσα από ένα δύσκολο μονοπάτι. Με τον χαρακτήρα του, την αφοσίωσή του και τον τρόπο που υπηρέτησε το «τόπι», για δύο γεμάτες δεκαετίες.

Για είκοσι ολόκληρα χρόνια, ο Ιταλός φόρεσε μόνο τα χρώματα της Μίλαν και τα δεκαπέντε από αυτά μάλιστα ήταν ο αρχηγός της. Σε μια Μίλαν που πέρασα ουκ ολίγοι αστέρες, εκείνος δεν έχασε ποτέ την θέση του αρχηγού. Κάτι έκανε πολύ καλά μάλλον...

Όπως είναι λογικό η είδηση του θανάτου του βύθισε στο πένθος όχι μόνο τη Μίλαν, αλλά και όλους όσοι τον πρόλαβαν να παίζει. Γιατί ο Μπαρέζι δεν ήταν ένας ακόμα μεγάλος αμυντικός. Ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπιζόταν η θέση του στόπερ, καθώς έδειξε ότι το μυαλό, η προσωπικότητα και η ηγετική φυσιογνωμία είναι εξίσου σημαντικά με τη δύναμη και την ταχύτητα.

Για τους φίλους της Μίλαν ήταν το πρόσωπο του συλλόγου. Ήταν εκεί στις μεγαλύτερες επιτυχίες, στις δύσκολες στιγμές και δεν εγκατέλειψε ποτέ την ομάδα που αγάπησε. Η απόφαση να αποσυρθεί η φανέλα με το Νο6 δεν ήταν απλώς μια τιμητική κίνηση, αλλά μια αναγνώριση ότι ορισμένοι ποδοσφαιριστές δεν αντικαθίστανται.

Ο Μπαρέζι ήταν ο αρχηγός που δεν χρειαζόταν να σηκώσει φωνή για να επιβληθεί. Το πετύχαινε με την παρουσία του. Κάθε του κίνηση μέσα στο γήπεδο είχε αέρα εμπιστοσύνης για τους συμπαίκτες του. Ήταν ο παίκτης που έκανε το δύσκολο να μοιάζει απλό και απέδειξε πως η κλάση δεν θέλει υπερβολές για να ξεχωρίσει. Θέλει απλές κινήσεις και αυτό έκανε.

Η πορεία του ήταν παράδειγμα για ολόκληρες γενιές αμυντικών. Από τον Πάολο Μαλντίνι μέχρι τους σύγχρονους στόπερ, όλοι γνώριζαν πως ο Μπαρέζι άφησε το δικό του αποτύπωμα στο παιχνίδι. Δεν ήταν τυχαίο ότι ακόμη και οι μεγαλύτεροι αντίπαλοί του μιλούσαν πάντα με σεβασμό για εκείνον.

Η ποδοσφαιρική του κληρονομιά δεν μετριέται μόνο με τίτλους και συμμετοχές. Μετριέται με τον τρόπο που κατάφερε να έχει τον σεβασμό όλων. Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο κάθε χρονιά αλλάζει συνεχώς, ο Φράνκο Μπαρέζι θα είναι ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς για το τι σημαίνει να είσαι αρχηγός, ηγέτης και πιστός σε μια ιδέα.

Ο κόσμος της Μίλαν αποχαιρετά έναν άνθρωπο που έγινε ένα με τον σύλλογο. Οι φίλοι των «Ροσονέρι» δεν λένε αντίο απλώς σε έναν θρύλο. Αποχαιρετούν ένα κομμάτι της ιστορίας τους, έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις πιο λαμπρές στιγμές της ομάδας και έγινε τοτέμ μιας ολόκληρης εποχής.

Ο Φράνκο Μπαρέζι έφυγε από τη ζωή, αλλά οι πραγματικοί θρύλοι δεν φεύγουν ποτέ. Ζουν στις αναμνήσεις, στις εικόνες, στις ιστορίες, σαν αυτές που λένε οι παππούδες στα εγγόνια και πάνε από γενιά σε γενιά.

Και ο ίδιος χάρισε στιγμές που έκαναν εκατομμύρια ανθρώπους να αγαπήσουν λίγο παραπάνω το ποδόσφαιρο και τη Μίλαν. Γι'αυτό άλλωστε και το όνομά του θα είναι για πάντα ανάμεσα στους κορυφαίους που τίμησαν το άθλημα.

Ο Φράνκο Μπαρέζι σε αριθμούς

719 συμμετοχές με τη Μίλαν

33 γκολ με τους «Ροσονέρι»

470 αγώνες στη Serie A

81 συμμετοχές με την εθνική Ιταλίας

1 γκολ με τη «Σκουάντρα Ατζούρα»

20 χρόνια στην πρώτη ομάδα της Μίλαν (1977-1997)

15 χρόνια αρχηγός της Μίλαν

6 πρωταθλήματα Ιταλίας

3 Κύπελλα Πρωταθλητριών/Champions League

3 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ

2 Διηπειρωτικά Κύπελλα

4 Σούπερ Καπ Ιταλίας

2 πρωταθλήματα Serie B

Παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 1982

Φιναλίστ Μουντιάλ 1994 και 3η θέση στο Μουντιάλ 1990 με την Ιταλία

Η Μίλαν απέσυρε τη φανέλα με το Νο6 προς τιμήν του μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.