Ήττα Βόλου από τη Χέρενφεν του Ζαγαρίτη σε «χορταστικό» ματς!

Τρίτο φιλικό παιχνίδι στην Ολλανδία και πρώτη ήττα (2-3) για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου το Σάββατο (1/8).

Ο Βόλος ολοκλήρωσε τα φιλικά προετοιμασίας του επί ολλανδικού εδάφους με ήττα 2-3 από τη Χέρενφεν του Βασίλη Ζαγαρίτη που ήταν βασικός και έπαιξε ως το 86ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων στο ημίχρονο, με τον Κάτσικα να υποπίπτει σε πέναλτι και στη συνέχεια να σημειώνει αυτογκόλ. Ο Βόλος αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και μείωσε στο 63' με τον Ουρτάδο, έπειτα από την ασίστ του Λάμπρου. Η Χέρενφεν έκανε το 1-3 στο 70’, ενώ ο Τσοκάνης διαμόρφωσε το τελικό 2-3 στο 87'.

BΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης (46' Κοσέλεφ), Κάτσικας (77' Φάμπιο), Ες Σαουμπί, Κάργας (46' Τσοκάνης), Λυκουρίνος (66' Χαραλαμπόγλου), Κόμπα (87' Παπαστεργίου), Γρόσδης (66' Γκάμπριελ), Φουρτάδο (46' Μύγας), Γκονσάλες (46' Λάμπρου), Τζόκα (66' Κύρκος), Ουρτάδο (77' Γκαραβέλας).