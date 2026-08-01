Ασταμάτητες οι αδελφές Αλεξανδρή: Πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο ελεύθερο ντουέτο! (vid)

Οι δύο αδελφές ανέβηκαν στην κορυφή και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, προσθέτοντας δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο, μετά την επικράτησή τους και στο τεχνικό πρόγραμμα.
Το ελληνικό δίδυμο παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στον τελικό, συγκεντρώνοντας 316.3315 βαθμούς, επίδοση αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τον προκριματικό, όπου είχε βαθμολογηθεί με 312.7074. Με αυτή την εμφάνιση, οι δύο πρωταθλήτριες χάρισαν στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της στο αγώνισμα του ελεύθερου ντουέτου.
Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία με τις Λιλού Βαλέτε και Ίρις Τίο Κάσας, οι οποίες είχαν σημειώσει την κορυφαία επίδοση στον προκριματικό, όμως στον τελικό βαθμολογήθηκαν με 315.6442. Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα το δίδυμο της Ρωσίας, με τις Μάγια Ντορόσκο και Αλεξάντρα Σμιντ να συγκεντρώνουν 310.4407 βαθμούς.
H κατάταξη του τελικού:
- Ελλάδα 316,3315
- Ισπανία 315,6442
- Ρωσία 310,4407
- Ιταλία 295,4962
- Γαλλία 289,4847
- Γερμανία 274,7263
- Ουκρανία 259,0834
- Ισραήλ 248,8000
- Λευκορωσία 248,2192
- Μ. Βρετανία 245,0216
- Ελβετία 236,8474
- Γεωργία 227,4412
Το πρόγραμμα της Κυριακής (2/8) περιλαμβάνει μία ακόμη ελληνική συμμετοχή στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με την Εθνική ομάδα να αγωνίζεται στον προκριματικό του ελεύθερου ομαδικού της καλλιτεχνικής κολύμβησης (10:00). Ο προκριματικός έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς και οι οκτώ ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον τελικό της Δευτέρας (3/8).