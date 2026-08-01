Ασταμάτητες οι αδελφές Αλεξανδρή: Πρωταθλήτριες Ευρώπης και στο ελεύθερο ντουέτο! (vid)

Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή συνέχισαν την εντυπωσιακή τους πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού, κατακτώντας ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα.

Οι δύο αδελφές ανέβηκαν στην κορυφή και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου, προσθέτοντας δεύτερο διαδοχικό ευρωπαϊκό τίτλο, μετά την επικράτησή τους και στο τεχνικό πρόγραμμα.

Το ελληνικό δίδυμο παρουσίασε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στον τελικό, συγκεντρώνοντας 316.3315 βαθμούς, επίδοση αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τον προκριματικό, όπου είχε βαθμολογηθεί με 312.7074. Με αυτή την εμφάνιση, οι δύο πρωταθλήτριες χάρισαν στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία της στο αγώνισμα του ελεύθερου ντουέτου.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανία με τις Λιλού Βαλέτε και Ίρις Τίο Κάσας, οι οποίες είχαν σημειώσει την κορυφαία επίδοση στον προκριματικό, όμως στον τελικό βαθμολογήθηκαν με 315.6442. Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα το δίδυμο της Ρωσίας, με τις Μάγια Ντορόσκο και Αλεξάντρα Σμιντ να συγκεντρώνουν 310.4407 βαθμούς.

H κατάταξη του τελικού:

Ελλάδα 316,3315 Ισπανία 315,6442 Ρωσία 310,4407 Ιταλία 295,4962 Γαλλία 289,4847 Γερμανία 274,7263 Ουκρανία 259,0834 Ισραήλ 248,8000 Λευκορωσία 248,2192 Μ. Βρετανία 245,0216 Ελβετία 236,8474 Γεωργία 227,4412

Το πρόγραμμα της Κυριακής (2/8) περιλαμβάνει μία ακόμη ελληνική συμμετοχή στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με την Εθνική ομάδα να αγωνίζεται στον προκριματικό του ελεύθερου ομαδικού της καλλιτεχνικής κολύμβησης (10:00). Ο προκριματικός έχει διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς και οι οκτώ ομάδες που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στον τελικό της Δευτέρας (3/8).