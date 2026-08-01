Με Γερμανία η Εθνική Εφήβων για την 5η θέση στο EuroBasket U18 και την πρόκριση στο Παγκόσμιο U19

Η Εθνική Εφήβων θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Γερμανία στην αναμέτρηση που θα κρίνει την 5η θέση του Eurobasket U18 και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

H Eθνική Εφήβων έμαθε τον αντίπαλο της στο παιχνίδι που θα διεκδικήσει την 5η θέση στο Eurobasket U18 και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Η Γερμανία είναι αυτή που θα βρεθεί στο δρόμο της ομάδας του Βασίλη Σκροπολίθα, με τα «πάντσερ» να κερδίζουν την Τουρκία με 74-69. Το παιχνίδι για την 5η θέση του EuroBasket U18, έχει οριστεί για την Κυριακή (02/08) στις 14:00.

Με νίκη, η Ελλάδα θα κλειδώσει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 26 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2027 στο Παρντούμπιτσε της Τσεχίας.

Σε αυτή τη διοργάνωση έχουν ήδη προκριθεί ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, το Πουέρτο Ρίκο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σλοβενία και η Ισπανία, μαζί φυσικά με την οικοδέσποινα Τσεχία.