«Σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Ουόκερ η Παρτίζαν»

Η Παρτίζαν συνεχίζει τον σχεδιασμό του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, με τον Χοάν Πεναρόγια να βάζει την δικιά του φιλοσοφία και τις τελευταίες... πινιλιές.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Μozzart Sport» η ομάδα του Βελιγραδίου έχει ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Ουόκερ, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός γκαρντ θα αποχωρήσει από την Μακάμπι. Το όνομα του πολύπειρου άσου ακούστηκε και για την Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο την δεδομένη στιγμή φαίνεται πως τον πρώτο λόγο έχει η Παρτίζαν.
Την περασμένη σεζόν ο Ουόκερ με την φανέλα της ομάδας του Οντέτ Κάτας μέτρησε 15.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά 22.7 λεπτά συμμετοχής.
Glas iz Izraela: Partizan Mozzart Bet pregovara sa Lonijem Vokerom https://t.co/zxcXIweHlY #Evroliga #KKMakabiTelAviv #PartizanMozzartBet #LoniVoker via @MozzartSport— Mozzart Sport (@MozzartSport) August 1, 2026