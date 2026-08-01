«Σε διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Ουόκερ η Παρτίζαν»

Σύμφωνα με Σερβικά δημοσίευματα η Παρτίζαν έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Ουόκερ προκειμένου να τον εντάξει στο ρόστερ της.

Η Παρτίζαν συνεχίζει τον σχεδιασμό του ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν, με τον Χοάν Πεναρόγια να βάζει την δικιά του φιλοσοφία και τις τελευταίες... πινιλιές.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Μozzart Sport» η ομάδα του Βελιγραδίου έχει ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις με τον Λόνι Ουόκερ, καθώς όπως όλα δείχνουν ο Αμερικανός γκαρντ θα αποχωρήσει από την Μακάμπι. Το όνομα του πολύπειρου άσου ακούστηκε και για την Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο την δεδομένη στιγμή φαίνεται πως τον πρώτο λόγο έχει η Παρτίζαν.

Την περασμένη σεζόν ο Ουόκερ με την φανέλα της ομάδας του Οντέτ Κάτας μέτρησε 15.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά 22.7 λεπτά συμμετοχής.