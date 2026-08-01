Μετά τον Λεμπρόν: Οι τέσσερις παίκτες που έχουν «κυκλώσει» οι Ουόριορς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς δεν κατάφεραν να κάνουν δικό τους τον Λεμπρόν Τζέιμς και έτσι έχουν στρέψει την προσοχή τους σε άλλες περιπτώσεις.

Μετά την αποτυχία της προσπάθειας για την απόκτηση του Λεμπρόν Τζέιμς, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς επικεντρώνουν πλέον την προσοχή τους στην ενίσχυση του ρόστερ με πιο οικονομικές επιλογές.

Σύμφωνα με τον Μπρετ Σίεγκλ του «ClutchPoints», οι Ουόριορς διαθέτουν ακόμη τρεις κενές θέσεις στο ρόστερ, ενώ έχουν περιθώριο περίπου οκτώ εκατομμυρίων δολαρίων πριν φτάσουν το salary cap. Αυτό σημαίνει πως η ομάδα αναζητά παίκτες που μπορούν να αποκτηθούν με minimum συμβόλαια

Οι τέσσερις βασικοί υποψήφιοι που εξετάζει αυτή τη στιγμή το Γκόλντεν Στέιτ: οι Κέλι Ολίνικ, Μπράντον Ουίλιαμς, Γκέιμπ Βίνσεντ και Γκάρι Πέιτον.

Ο Ολίνικ πέρσι είχε περιορισμένο ρόλο με τους Σπερς και σε 8,6 λεπτά είχε κατά μέσο όρο 3,2 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ. Από την άλλη, ο Ουίλιαμς πήρε ευκαιρίες στους Μάβερικς πέρσι και μέτρησε 13 πόντους και 3,9 ασίστ.

Ο Βίνσεντ πέρασε την περσινή σεζόν στους Λέικερς και τους Χοκς χωρίς να εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και τέλος ο Πέιτον πέρσι με τους Ουόριορς είχε 7,5 πόντους, 3,6 ριμπάουντ και 0,9 ασίστ.