Ανακοίνωσε και Γκρεγκόριο Ροντρίγκες ο Λεβαδειακός

Ο 26χρονος Αργεντινός winger με παραστάσεις από το Κόπα Λιμπερταδόρες και το Κόπα Σουνταμερικάνα, είναι η νέα προσθήκη των Βοιωτών που «χτίζουν» προσεκτικά ένα ανταγωνιστικό ρόστερ υπό τις οδηγίες του Ηλία Χαραλάμπους.

Η ανακοίνωση του Λεβαδειακού για τη νέα του μεταγραφή:

«Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντινού ακραίου επιθετικού Γκρεγκόριο Ροντρίγκεζ.

Η ομάδα μας ενισχύεται με έναν ποδοσφαιριστή που κουβαλάει σημαντικές παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο της Αργεντινής, αλλά και στο Περού όπου αγωνίστηκε. Παράλληλα διαθέτει εμπειρία από τις διεθνείς διοργανώσεις της Λατινικής Αμερικής, έχοντας αγωνιστεί σε Κόπα Λιμπερταδόρες και Κόπα Σουνταμερικάνα.

Γεννημένος στις 17/1/2000, ξεκίνησε την καριέρα του από την Ιντιστούτο της πατρίδας του, στην οποία μέτρησε 79 συμμετοχές (7 γκολ, 2 ασίστ) στα τέσσερα χρόνια ποου αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα, πριν έρθει η μεταγραφή του στην Μελγάρ του Περού τον Γενάρη του 2025. Εκεί είχε μία πολύ γεμάτη χρονιά με 37 συμμετοχές (4 γκολ, 2 ασίστ) και το δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν επέστρεψε στην Αργεντινή για την Σαν Λορέντζο, καταγράφοντας 17 εμφανίσεις (2 γκολ, 1 ασίστ).

Bienvenido Gregorio!

Η οικογένεια του Λεβαδειακού σου εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες!»