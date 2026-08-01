Τομ Λουσέ: Ένα συνεχές... Mounta Cala, ένα διαρκές ανέβα-κατέβα θέσεων

Ο 23χρονος Γάλλος, Τομ Λουσέ, που προβάρει πλέον τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ και αναμένεται αύριο (2/8,18:00) στη Θεσσαλονίκη για το τυπικό σκέλος της συμφωνίας και τις υπογραφές, είναι ένας παίκτης που δύσκολα χωράει σε μία μόνο ποδοσφαιρική ταμπέλα.

Αν κάποιος προσπαθήσει να περιγράψει τη θέση του με σαφήνεια, θα δυσκολευτεί. Το ίδιο συμβαίνει και με τον ίδιο.

Χαφ, ακραίος μπακ, εξτρέμ, «δεκάρι». Όχι μόνο έχει αγωνιστεί σε όλες αυτές τις θέσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αλλά στις περισσότερες βρέθηκε ακόμη και την περσινή σεζόν με τη φανέλα της Νις.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Νις βάφτισε τη σειρά συνεντεύξεων των ποδοσφαιριστών της «Mounta Cala». Μία έκφραση από τη νισάρ, την τοπική διάλεκτο της Νίκαιας, που σημαίνει κυριολεκτικά «ανέβα-κατέβα», αλλά χρησιμοποιείται μεταφορικά για να περιγράψει τα «πάνω και τα κάτω» μιας διαδρομής. Τις αλλαγές, τις προκλήσεις, τις διαδοχικές μεταμορφώσεις.

Και αν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που ενσαρκώνει απόλυτα αυτή τη φιλοσοφία, αυτός είναι ο Τομ Λουσέ.

Από το παρελθόν στο παρόν και από εκεί στο μέλλον. Από αριστερό εξτρέμ και «δεκάρι», σε δεξί μπακ και «οκτάρι». Ένα συνεχές... Mounta Cala. Ένα διαρκές ανέβα-κατέβα θέσεων, που τελικά τον διαμόρφωσε σε αυτό που κάθε προπονητής αναζητά. Ένα πραγματικό πολυεργαλείο.

«Περισσότερο θέμα νοοτροπίας, παρά θέσης»

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Στα 23 του χρόνια μετρά ήδη 62 συμμετοχές στη Ligue 1 και άλλες 16 σε Europa League και Champions League, έχοντας αποκτήσει εμπειρίες που δεν συναντά εύκολα κανείς σε τόσο νεαρή ηλικία.

Κι όμως, ούτε ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να περιγράψει τον εαυτό του με μία μόνο θέση.

«Πριν έρθω στη Νις έπαιζα αριστερός εξτρέμ ή «δεκάρι». Κινούμουν διαρκώς κοντά στην περιοχή. Με τα χρόνια γύρισα πιο πίσω, όμως μου κάνει καλό όταν βρίσκομαι ξανά μπροστά από το τέρμα και μπορώ να ολοκληρώνω φάσεις», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του.

Όταν ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να θεωρεί τον εαυτό του επιθετικογενή ποδοσφαιριστή, παρότι αγωνίζεται πλέον συχνά ως μέσος ή ακόμη και ως μπακ, η απάντησή του αποτύπωσε πλήρως τον τρόπο που σκέφτεται το ποδόσφαιρο.

«Ειλικρινά, ναι. Περισσότερο από θέμα θέσης, είναι θέμα νοοτροπίας. Πιστεύω πάντα ότι η μπάλα μπορεί να έρθει οποιαδήποτε στιγμή, οπότε είμαι έτοιμος είτε να σκοράρω είτε να δώσω την τελική πάσα. Ναι, εξακολουθώ να βλέπω τον εαυτό μου ως επιθετικό παίκτη».

Επτά χρόνια εξέλιξης

Ο Λουσέ βρίσκεται στη Νις εδώ και επτά χρόνια. Από τα 17 του, όταν εντάχθηκε στην Κ19 του συλλόγου, μέχρι σήμερα, που στα 23 του ετοιμάζεται να ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στη Θεσσαλονίκη.

Η δική του πορεία δεν είχε εκρήξεις. Δεν ήταν ένα ξαφνικό άλμα προς την κορυφή. Ήταν μια σταδιακή εξέλιξη, βήμα-βήμα, σε κάθε επίπεδο.

«Είναι ήδη η έβδομη χρονιά μου στον σύλλογο. Δεν είναι λίγο. Είμαι πολύ περήφανος και νιώθω ότι κάθε χρόνο κάνω ένα ακόμη βήμα μπροστά. Δεν εξελίχθηκα απότομα, προχωρώ σταδιακά, με τον δικό μου ρυθμό. Κάθε σεζόν προσπαθώ να αποκτώ πιο σημαντικό ρόλο στην ομάδα.

Έκανα το πάθος μου επάγγελμα και προσπαθώ να μην το ξεχνώ ποτέ, χρησιμοποιώντας το ως κίνητρο για να εξελίσσομαι».

Ίσως τελικά αυτή να είναι και η καλύτερη εξήγηση του «Mounta Cala». Όχι απλώς οι διαφορετικές θέσεις που κάλυψε μέσα στο γήπεδο, αλλά μια πορεία γεμάτη διαρκείς προσαρμογές και μικρά, σταθερά βήματα προς τα εμπρός. Γιατί στην περίπτωση του Τομ Λουσέ, η θέση έχει πολύ μικρότερη σημασία από την ικανότητά του να υπηρετεί κάθε ρόλο που του ζητείται.