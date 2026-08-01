Φωτιά στην Φωκίδα: Πληροφορίες ότι καίγονται σπίτια στην Πηγή και στο Κλήμα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08) σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωριδος.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας και επιχειρούν 64 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 15 οχήματα, 8 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 1, 2026

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Στις 14:20 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς

2. Στις 14:28, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Πηγή: cnn.gr