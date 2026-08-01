Formula 1: Βόμβα Βολφ με... Φερστάπεν στη Mercedes!

Ο Τότο Βολφ δήλωσε ότι η Mercedes δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να παρατάξει στο μέλλον τους Μαξ Φερστάπεν και Κίμι Αντονέλι ως οδηγικό δίδυμο.

Ο Τότο βολφ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι απόλυτα ικανοποιημένος με το σημερινό οδηγικό δίδυμο της Mercedes, τους Κίμι Αντονέλι και Τζορτζ Ράσελ.

Ωστόσο, η παραδοχή του ότι θα μπορούσε κάποια μέρα να συνυπάρξουν ο Μαξ Φερστάπεν και ο Κίμι Αντονέλι στην ομάδα έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις του ότι θα απομάκρυνε είτε τον Αντονέλι είτε τον Ράσελ, αν η μεταξύ τους μάχη για το πρωτάθλημα εξελισσόταν σε αντιπαλότητα αντίστοιχη με εκείνη των Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ.

Η Mercedes δεν θα δίσταζε να έχει μαζί τον Φερστάπεν και τον Αντονέλι

Η εσωτερική μάχη του τίτλου που φαινόταν να διαμορφώνεται στη Mercedes για το 2026 ανάμεσα στον Αντονέλι και τον Ράσελ, με αποκορύφωμα τη δυνατή μεταξύ τους μονομαχία στον Καναδά, έχει ατονήσει στους τελευταίους αγώνες.

Ο Ράσελ βρίσκεται πλέον 59 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Αντονέλι, αποδίδοντας την πτώση των αποτελεσμάτων του κυρίως σε προβλήματα αξιοπιστίας της μονάδας ισχύος της Mercedes.

Αν ο Ράσελ καταφέρει να επιστρέψει στη διεκδίκηση του τίτλου, είτε φέτος είτε τα επόμενα χρόνια, τόσο εκείνος όσο και ο Αντονέλι έχουν ήδη προειδοποιηθεί.

Ο Βολφ ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει να επαναληφθεί η τοξική αντιπαλότητα που χαρακτήρισε τη σχέση των Χάμιλτον και Ρόσμπεργκ.

«Αυτό δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ στην ομάδα. Τόσο απλά», δήλωσε ο Βολφ στο RacingNews365.

«Αν κάποιος οδηγός φτάσει σε αυτό το σημείο, απλώς θα τον απομακρύνω.»

Ίσως όμως ο Βολφ να έχει ήδη ένα εναλλακτικό σχέδιο, αν ποτέ χρειαστεί να πάρει μια τόσο δραστική απόφαση.

Το μέλλον του Μαξ Φερστάπεν στη Red Bull εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα θέματα συζήτησης στη Formula 1. Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί και οι φήμες που τον συνδέουν με τη McLaren.

Παράλληλα, οι φήμες για τη Mercedes δεν έχουν σταματήσει, αν και ο Βολφ επιμένει ότι η ομάδα είναι απόλυτα ευχαριστημένη με τους Αντονέλι και Ράσελ.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποκλείει το ενδεχόμενο να αποκτήσει κάποια στιγμή τον Φερστάπεν.

«Δεν θα διστάζαμε να έχουμε κάποια στιγμή στην ομάδα τον Μαξ και τον Κίμι μαζί», δήλωσε στο Sky Germany.

Ο Αντονέλι έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή πρόοδο στη Formula 1 το 2026, εξελισσόμενος στον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος, κάτι που ελάχιστοι προέβλεπαν.

Ο Ιταλός έχει κατακτήσει έξι νίκες σε Grand Prix στο πρώτο μισό της σεζόν και προηγείται στη βαθμολογία με 50 βαθμούς διαφορά από τον οδηγό της Ferrari, Λουίς Χάμιλτον.

Για την εντυπωσιακή εξέλιξη του Αντονέλι, ο Βολφ δήλωσε:

«Πιστεύω ότι αυτό το παιδί έχει την εξαιρετική ικανότητα να αφομοιώνει όσα του λένε και να τα εφαρμόζει άμεσα στην πράξη.»

Όσο για το ενδεχόμενο να αποτελέσουν κάποια μέρα ο Αντονέλι με τον Φερστάπεν το οδηγικό δίδυμο της Mercedes, η Red Bull γνωρίζει τι πρέπει να κάνει για να κρατήσει τον Ολλανδό στην ομάδα, καθώς ο ίδιος απέφυγε πρόσφατα να επιβεβαιώσει δημόσια τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή του.

Ο επικεφαλής της Red Bull, Λοράν Μεκιές, δήλωσε πρόσφατα στο PlanetF1.com και σε άλλα μέσα:

«Ο Μαξ μας έχει ξεκαθαρίσει ότι θέλει να συνεχίσει με την ομάδα. Είναι εξίσου σαφές ότι χρειάζεται ένα γρήγορο μονοθέσιο για να είναι ευχαριστημένος.»

Και πρόσθεσε:

«Αν το μονοθέσιο επιστρέψει στο επίπεδο που θέλουμε, τότε δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το μέλλον του.»



