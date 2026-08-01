ΑΕΚ: Φατούρο για Μάγερ, τρέξιμο και γκολ (vid)

Πλάνα από τη χθεσινή προπόνηση δημοσίευσε η ΑΕΚ όπου ξεχωρίζει το... φατούρο στον Μάγερ και όσα έγιναν εντός γηπέδου.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΑΕΚ και το βίντεο της παρακάμερας:

Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε χθες Παρασκευή το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία.

Πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο νεοαποκτηθείς Λόβρο Μάγερ πέρασε τη διαδικασία του… τούνελ, που έχει καθιερωθεί για τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας.

Στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλάμβανε τρέξιμο, αλλά και δίτερμα, με αρκετές ωραίες στιγμές και γκολ.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν εκεί και κατέγραψε τις προσπάθειες των Κιτρινόμαυρων.

