Παναθηναϊκός: Η ενημέρωση για Παντελίδη, 6-7 μήνες η απουσία του

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε για τις εξελίξεις με τον Παύλο Παντελίδη, τονίζοντας πως θα μείνει εκτός δράσης για 6-7 μήνες.

Ο Έλληνας εξτρέμ υποβλήθηκε τα ξημερώματα σε επέμβαση μετά τον σοβαρό τραυματισμού που υπέστη σε φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, με την ΠΑΕ να ενημερώνει για τις εξελίξεις και να τονίζει πως ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται σε 6-7 μήνες.

Η ενημέρωση:

«Ο ποδοσφαιριστής μας, Παύλος Παντελίδης, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική αποκατάσταση σύνθετου κατάγματος της δεξιάς ποδοκνημικής με συνοδό συνδεσμική αστάθεια. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ορθοπαιδικό χειρουργό Δρ. Διονύσιο Χίσσα και την ομάδα του.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να λάβει την Κυριακή (2/8) εξιτήριο από το νοσοκομείο και να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Ο προβλεπόμενος χρόνος αποθεραπείας εκτιμάται σε 6 έως 7 μήνες, ανάλογα με την πορεία της αποκατάστασης και την επίτευξη των απαιτούμενων ιατρικών και λειτουργικών κριτηρίων».