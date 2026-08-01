Δεύτερο ασημένιο μετάλλιο για την Ελλάδα με Μουρατίδου και Λιόλιου

Με δύο ασημένια μετάλλια ολοκλήρωσε η Ελλάδα την πρώτη ημέρα των τελικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, που διεξάγεται στο Βαρέζε της Ιταλίας.

Μετά τη δεύτερη θέση των Ευαγγελίας Αναστασιάδου και Μιλένας Κοντού στο διπλό σκιφ, ακολούθησε ακόμη ένα ασημένιο μετάλλιο από την Πασχαλίνα Μουρατίδου και τη Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών.

Οι Μουρατίδου και Λιόλιου πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό, κατακτώντας τη δεύτερη θέση με χρόνο 7:03.09. Το ελληνικό πλήρωμα έμεινε πίσω μόνο από την Ιταλία, η οποία πήρε το χρυσό μετάλλιο με 6:55.95, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Ουκρανία με χρόνο 7:32.19.

Θετική ήταν και η παρουσία του ελληνικού τετραπλού σκιφ γυναικών, το οποίο συμμετείχε για πρώτη φορά σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οι Χριστίνα Μπούρμπου, Έλενα Διαβάτη, Ζωή Φίτσιου και Βάλια Λυκομήτρου ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους στην έκτη θέση με χρόνο 6:25.03.

Το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα κατέκτησε η Ελβετία με χρόνο 6:12.17, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Γερμανία (6:12.85), ενώ η Ρουμανία συμπλήρωσε το βάθρο με 6:14.40.