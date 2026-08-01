«Το αύριο έχει το όνομα σου»: Η υπενθύμιση του ΠΑΟΚ για τα διαρκείας (vid)

H 3η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ συνεχίζεται - Πότε ολοκληρώνεται η πώληση

Τα ασπρόμαυρα εισιτήρια διαρκείας φεύγουν με γοργούς ρυθμούς και περισσότερους από 14.000 φίλους του ΠΑΟΚ να έχουν κλείσει τη θέση τους για την τελευταία χρονιά στο γήπεδο της Τούμπας.

Ο ΠΑΟΚ υπενθύμισε στους φίλους που θέλουν να αγοράσουν τα... τελευταία και τυχερά τους τρόπους αλλά και την περίοδο διάθεσης, με την Τρίτη 4 Αυγούστου να είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Από την Τετάρτη (5/8) θα κυκλοφορήσουν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ, ενώ ύστερα θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός στις 23 Αυγούστου, στη φετινή σέντρα του πρωταθλήματος.

