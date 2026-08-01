«Το αύριο έχει το όνομα σου»: Η υπενθύμιση του ΠΑΟΚ για τα διαρκείας (vid)

Τα ασπρόμαυρα εισιτήρια διαρκείας φεύγουν με γοργούς ρυθμούς και περισσότερους από 14.000 φίλους του ΠΑΟΚ να έχουν κλείσει τη θέση τους για την τελευταία χρονιά στο γήπεδο της Τούμπας.
Ο ΠΑΟΚ υπενθύμισε στους φίλους που θέλουν να αγοράσουν τα... τελευταία και τυχερά τους τρόπους αλλά και την περίοδο διάθεσης, με την Τρίτη 4 Αυγούστου να είναι η καταληκτική ημερομηνία.
Από την Τετάρτη (5/8) θα κυκλοφορήσουν τα μεμονωμένα εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ, ενώ ύστερα θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για το ΠΑΟΚ-Λεβαδειακός στις 23 Αυγούστου, στη φετινή σέντρα του πρωταθλήματος.
⏳ Reminder!— PAOK FC (@PAOK_FC) August 1, 2026
Σε εξέλιξη η 3η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας 2026-27:
📅 έως την Τρίτη 04.08 (17:00)
🎟️ Ελεύθερη διάθεση νέων εισιτηρίων διαρκείας
🔄 Ανανέωση της θέσης σου στην προνομιακή τιμή των περσινών κατόχων
Το αύριο έχει το ονομά σου!
Όλοι μαζί στη νέα… pic.twitter.com/PoXNy9ur3L