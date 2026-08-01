Ο Φεράν Τόρες ζήτησε μεταγραφή στην Παρί Σεν Ζερμέν - Ξεκινούν οι επαφές με την Μπαρτσελόνα

Ο Φεράν Τόρες έχει πάρει την απόφασή του και θέλει να φορέσει τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους δύο συλλόγους να αναμένεται να ενταθούν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Σάντι Άουνα, ο 26χρονος Ισπανός επιθετικός έχει ήδη ενημερώσει τόσο το στενό του περιβάλλον όσο και τους συμπαίκτες του στην Μπαρτσελόνα ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Ευρώπης

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα οι διοικήσεις της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να μπουν στις διαπραγματεύσει, με στόχο να βρεθεί η λύση για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες, καθώς οι πρώτες επίσημες επαφές ανάμεσα στους δύο συλλόγους αναμένεται να καθορίσουν αν η επιθυμία του Ισπανού επιθετικού μπορεί να γίνει συμφωνία πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου.