Αποκάλυψη των Ούγγρων: Τον Μίλαν Βιτάλις κλείνει η ΑΕΚ! (vid)

Τον 24χρονο χαφ της Έτο FC, Μίλαν Βιτάλις, κλείνει η ΑΕΚ σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν στην Ουγγαρία!

Πιο συγκεκριμένα, ο 24χρονος μέσος, που ήταν ο MVP της πρωταθλήτριας Ουγγαρίας Έτο FC, φαίνεται πως θα ντυθεί στα κιτρινόμαυρα με την μεταγραφή, όπως προκύπτει από την Ουγαρία, να κοστίζει 2.500.000 ευρω. Ο Βιτάλις, με ύψος: 1,79 και χρηματιστηριακή αξία 2,00 εκατ. € (σύμφωνα με το transfermarkt), προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του καταγράφοντας πέρυσι 10 γκολ και 6 ασίστ σε 41 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Βιτάλις, είχε πρωταγωνιστήσει στην περσινή κατάκτηση του ουγγρικού πρωταθλήματος με την Έτο FC ενώ έχει καθιερωθεί και στην Εθνική Ουγγαρίας με την οποία μετρά 8 συμμετοχές. Μαλιστα ξεκίνησε βασικός στον φιλικό αγώνα της Εθνικης μας με τους Ούγγρους τον Μάρτιο στη Βουδαπέστη. Πρόκειται για ένα σύγχρονο box-to-box 8άρι, με ένταση στο παιχνίδι του, μεγάλη συμμετοχή στην πίεση και την ικανότητα να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από τη μεσαία γραμμή στο επιθετικό τρίτο. Ακριβώς τα στοιχεία που επιθυμεί ο Μάρκο Νίκολιτς να έχουν οι κεντρικοί χαφ του.

Εδω και καιρό ηταν σε ρεπορτάζ σε Ουγγαρία και Σκωτία μεταγραφικός στόχος της Σέλτικ και της Ρέιντζερς όμως φαίνεται πως θα τον κερδίσει η ΑΕΚ. Αξίζει να σημειωθεί πώς αν τελικά αποκτηθεί δεν θα έχει δικαίωμα να αγωνιστεί στα πλέι οφ του Champions League καθώς έχει ήδη παίξει στην Ευρώπη αφού η Ετο αγωνιζόταν από τον πρώτο προκριματικό. Μαλιστα την Πέμπτη αγωνίστηκε για τελευταία φορά ένα ημίχρονο ως αρχηγός της ομάδας του εναντίον της Ατερτ για το Conference League. Βρίσκεται σε φουλ αγωνιστική φόρμα καθώς έχει φέτος ήδη πέντε επίσημα παιχνίδια στα πόδια του και 2 γκολ.