«Υποψήφιος για την προεδρία της ΕΠΟ ο Βαγγέλης Μαρινάκης»!

Δημοσίευμα της Live Sport φέρνει στο φως τις συζητήσεις που επικρατούν εδώ και 10 ημέρες και κυρίως μετά την κοινή στάση ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας ο Βαγγέλης Μαρινάκης αφήνει δημοσίευμα της εφημερίδας "Live Sport".

Το θέμα αυτό συζητείται τις τελευταίες δέκα ημέρες στους κόλπους των προέδρων των ΕΠΣ, οι οποίες κι αποτελούν το κυρίαρχο σώμα στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του κι ως εκ τούτου δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει συζητήσει την προοπτική αυτή με τους συνεργάτες του. Πλην όμως δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτό το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που κρίνει ότι θίγονται τα συμφέροντα της ομάδας του από το υπάρχον καθεστώς.

Ήδη πάντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρίσκεται σε διαμάχη με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι βρέθηκαν απέναντί του στις πρόσφατες εκλογές της Super League, με αποτέλεσμα την ισοψηφία με τον Γιάννη Αλαφούζο και την εναλλάξ θητεία των αφεντικών των δύο "αιωνίων" στην προεδρία της Λίγκας, με πρώτο στη σειρά τον ισχυρό άνδρα του Παναθηναϊκού.