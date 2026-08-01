Εθνική Εφήβων: Κόντρα στο Ισραήλ με φόντο την 5η θέση

Ελλάδα και Ισραήλ θα αναμετρηθούν για δεύτερη φορά στο Ευρωμπάσκετ U18. Σήμερα (1/8, 14.00) οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στο Τρεντίνο με φόντο την 5η θέση που οδηγεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο U19.

Η πρώτη αναμέτρηση, στη φάση των ομίλων, έληξε με τους Ισραηλινούς να πανηγυρίζουν τη νίκη στην παράταση. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε τον πρώτο λόγο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά το Ισραήλ πήρε τη νίκη στην παράταση. Αρόνοβ και Μούσις είναι οι μεγαλύτερες απειλές και το δίδυμο που οδηγεί την σημερινή αντίπαλο της Ελλάδας και το γεγονός ότι είναι στις δύο πρώτες θέσεις των σκόρερ της διοργάνωσης με 24.4 και 23.8 πόντους μέσο όρο λέει από μόνο του πολλά, ενώο Μούσις είναι και πρώτος ριμπάουντερ του Ευρωμπάσκετ U18. Στην πέμπτη θέση λίστα των σκόρερ από την ελληνική ομάδα είναι ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου, στους ριμπάουντερ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Αλέξανδρος Θωμάκος, ενώ στην έκτη στις ασίστ είναι ο Δημήτρης Πούλος.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα παίξει για τις θέσεις 5-6 με τον νικητή του αγώνα Γερμανία – Τουρκία.

Το πρόγραμμα των αγώνων είναι το εξής:

1/8

Θέσεις 1-4

19.00 Γαλλία-Ιταλία

21.30 Σλοβενία-Ισπανία

Θέσεις 5-8

14.00 Ισραήλ-Ελλάδα

16.30 Γερμανία-Τουρκία

Θέσεις 9-12

19.00 Δανία-Σερβία

21.30 Εσθονία-Λιθουανία

Θέσεις 13-16

14.00 Λετονία-Βουλγαρία

16.30 Σλοβακία-Αυστρία