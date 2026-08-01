Ανακοίνωσε τον Ενγκιντού το Περιστέρι Betsson - Πάει δανεικός στην Δάφνη Δαφνίου

Το Περιστέρι Betsson ανακοίνωσε την απόκτηση του Γκρέις Ενγκιντού, ο οποίος τη νέα σεζόν θα αγωνιστεί ως δανεικός στην Δάφνη Δαφνίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι Betsson ανακοινώνει την ένταξη του Grace Ngindu στο δυναμικό της ομάδας. Ο γεννημένος το 2003 αθλητής, ύψους 2,05 μ., αγωνίζεται στις θέσεις του πάουερ φόργουορντ και του σέντερ.

Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στην Ελλάδα και τη Hoop Academy, ενώ στη συνέχεια απέκτησε αγωνιστικές εμπειρίες και στο εξωτερικό. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της National League 1.

Η απόκτησή του αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson για τη δημιουργία ενός συνόλου που συνδυάζει την αγωνιστική ανταγωνιστικότητα με τη σταδιακή ανάπτυξη νεαρών αθλητών.

Την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, ο Grace θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στη Δάφνη Δαφνίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας των δύο συλλόγων. Στόχος είναι να αποκτήσει σημαντικό αγωνιστικό χρόνο και εμπειρίες, συνεχίζοντας την εξέλιξή του μέσα σε ένα οργανωμένο και απαιτητικό περιβάλλον.

Η "κυανοκίτρινη" οικογένεια καλωσορίζει τον Grace στο Περιστέρι Betsson και του εύχεται υγεία και επιτυχίες».