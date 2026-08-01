Με ιδιωτικό τζετ στη Ρώμη ο Κουλιεράκης, στα 16,5 εκατ. το deal

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο δημοσίευσε φωτογραφία του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη και του ατζέντη του μέσα από το ιδιωτικό τζετ με το οποίο θα μεταβεί στη Ρώμη.

Μόνο τα διαδικαστικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η μεγάλη μεταγραφή του Έλληνα αμυντικού από την Βόλφσμπουργκ στη Ρώμα.

Μετά τον υποβιβασμό της, η γερμανική ομάδα αποφάσισε να βάλει πωλητήριο στον πρώην άσο του ΠΑΟΚ, με τους "τζιαλορόσι" να βγάζουν από τα ταμεία τους 16,5 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται και 1,5 εκατ. ευρώ ως μπόνους, ενώ η Βόλφσμπουργκ κράτησε 20% ποσοστό μεταπώλησης, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος μάλιστα αποκάλυψε και φωτογραφία του παίκτη μαζί με τον ατζέντη του, Πασχάλη Τουντούρη μέσα από το ιδιωτικό τζετ με το οποίο ταξιδεύουν για τη Ρώμη ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.