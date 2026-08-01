Μπρουκς για Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να μισήσεις στον Γιάννη»

Ο Ντίλον Μπρουκς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον Έλληνα αστέρα.

Ο Ντίλον Μπρουκς μίλησε στον streamer Νeon και η κουβέντα πήγε κάποια στιγμή στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τότε, ο αστέρας των Φοίνιξ Σανς είπε μόνο τα καλύτερα για τον «Greek Freak» και τόνισε πως δεν μπορείς να τον μισήσεις για τίποτα.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς να μισήσεις στον Γιάννη. Τα Μέσα ενημέρωσης προσπαθούν πάντα να βρουν κάτι για να τον επικρίνουν ή να μειώσουν τα επιτεύγματά του, αλλά δεν μπορούν. Έχει μια απίστευτη ιστορία ζωής, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένα φαινόμενο της φύσης και είναι πραγματικά σπουδαίος σε αυτό που κάνει» είπε χαρακτηριστικά.