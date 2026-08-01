Φουλ επίθεση της UEFA κατά Ινφαντίνο: «Το ποδόσφαιρο δεν πωλείται, δεν του έχουμε πλέον εμπιστοσύνη»

Αιχμηρή ανακοίνωση της UEFA με αφορμή τις προθέσεις του Τζάνι Ινφαντίνο σχετικά με την πώληση του Μουντιάλ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι το ποδόσφαιρο δεν πωλείται.

Οι σκέψεις του προέδρου της FIFA προκειμένου να πουλήσει μέρος των μετοχών του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις και ο ίδιος έχει χάσει αρκετό μέρος της δημοφιλίας του.

Ξεκάθαρα αντίθετη προς την συγκεκριμένη κίνηση εμφανίζεται η UEFA, η οποία με ανακοίνωση της αποσύρει την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του, αναφέροντας ότι «το ποδόσφαιρο δεν πωλείται».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, με μυστικά σχέδια, ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα και προτάσεις που μαγειρεύονται από πρόσωπα χωρίς ταυτότητα και με αμφίβολο όφελος για το παιχνίδι.

Η επανεξέταση πρέπει να είναι διεξοδική και θεμελιώδης. Καμία επιλογή δεν πρέπει να αποκλειστεί. Η σημερινή ηγεσία της FIFA δεν έχει χάσει μόνο την εμπιστοσύνη της UEFA, αλλά και εκείνη πολλών ακόμη μελών της ποδοσφαιρικής οικογένειας.

Τα χρήματα της FIFA είναι δικά σας. Δεν είναι χρήματα του προέδρου της FIFA. Η πρόχειρη, παρασκηνιακή και αδιαφανής συμφωνία που σχεδίασε και προσπάθησε να επιβάλει ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από διαφανής.

Πρέπει να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε μέρος των χρημάτων που παραμένουν αδρανή στους τραπεζικούς λογαριασμούς της FIFA, ώστε να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στο ποδόσφαιρο βάσης και στο ευρύτερο παιχνίδι και στις 211 χώρες».