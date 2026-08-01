Τρελή καταδίωξη στους δρόμους της Λάρισας έπειτα από κλοπή αυτοκινήτου

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Παρασκευής προς το Σάββατο στο κέντρο της πόλης της Λάρισας, όπου έλαβε χώρα ένα ιδιαίτερα περίεργο περιστατικό.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, όλα έγιναν στην οδό Γεωργιάδου, όταν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου άφησε το κλειδί του οχήματος του στη μίζα και έφυγε, ενέργεια που αντιλήφθηκε ένας άνδρας ο οποίος μπήκε στο όχημα, το έβαλε μπρος και έφυγε από το σημείο.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ξεκίνησε καταδίωξη στην πόλη, με τον κλέφτη του οχήματος να έγινε κίνδυνος για διερχόμενους οδηγούς και πεζούς, καθώς έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και μανούβρες στον δρόμο.

Ύστερα από περίπου είκοσι λεπτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να συλλάβουν τον άνδρα, δίνοντας αίσιο τέλος στο περιστατικό.

Πηγή: newsbomb.gr