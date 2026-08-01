Νέο Καραϊσκάκη: Έκλεισε η Βουλή, πάει για τέλος Αυγούστου ή ΔΕΘ η ψήφιση

Η κυβέρνηση φαίνεται πως έχει πάρει απόφαση να δώσει πράσινο φως για το νέο Καραϊσκάκη αλλά η ψήφιση αναβλήθηκε για το τέλος Αυγούστου ή ακόμα και στη ΔΕΘ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της άδειας για το νέο Καραϊσκάκη, ωστόσο οι εξελίξεις θα τρέξουν μετά το τέλος Αυγούστου, όταν ανοίξει ξανά η Βουλή.

Οι Ερυθρόλευκοι περίμεναν την ψήφιση της σχετικής νομοθετικής ρύθμισης για να προχωρήσουν στα επόμενα βήματα, αυτό ωστόσο δεν έγινε έως τις 31 Ιουλίου, όσο δηλαδή ήταν ανοιχτή η Βουλή, η οποία θα ξανανοίξει στα τέλη του μήνα.

Η κυβέρνηση, βέβαια, φαίνεται πως έχει πάρει πια την απόφαση να δώσει το πράσινο φως για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού, πλην όμως η υπόθεση θα πάει -πλέον- λίγο πιο πίσω.

Υπενθυμίζεται πως το όλο θέμα "κολλούσε" στην αύξηση του ύψους του σκεπάστρου από τα 40 στα 52 μέτρα, αφού απαιτούνταν σχετική ρύθμιση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δεν αποκλείεται πάντως οι ανακοινώσεις για το νέο Καραϊσκάκη να μετατεθούν για τη ΔΕΘ (5-13 Σεπτεμβρίου), διά στόματος μάλιστα του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.