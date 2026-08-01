Η προσφορά των Λέικερς στον Κουμίνγκα

Γνωστό έγινε το συμβόλαιο που προσφέρουν οι Λος Άντζελες Λέικερς στον Τζόναθαν Κουμίνγκα για να τον ντύσουν στα χρυσά και μωβ.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν στην κορυφή της λίστας τους τον Τζόναθαν Κουμίνγκα και έγινε γνωστό το συμβόλαιο που του προσφέρουν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Εβάν Σιντέρι αναφέρει πως οι «Λιμνάνθρωποι» είναι έτοιμοι να του δώσουν ένα συμβόλαιο που θα «αγγίζει» τα 45 εκατομμύρια δολάρια, αν πραγματοποιηθεί το sign-and-trade.

Ο 23χρονος θα πρέπει να υπογράψει τουλάχιστον τριετές συμβόλαιο αν τελικά συμφωνήσουν όλες οι πλευρές, ενώ οι Λέικερς -αν γίνει το trade- αναμένεται να παραχωρήσουν στους Ατλάντα Χοκς τον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ και draft capital.