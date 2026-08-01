Η προσφορά των Λέικερς στον Κουμίνγκα

Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν στην κορυφή της λίστας τους τον Τζόναθαν Κουμίνγκα και έγινε γνωστό το συμβόλαιο που του προσφέρουν.
Πιο συγκεκριμένα, ο Εβάν Σιντέρι αναφέρει πως οι «Λιμνάνθρωποι» είναι έτοιμοι να του δώσουν ένα συμβόλαιο που θα «αγγίζει» τα 45 εκατομμύρια δολάρια, αν πραγματοποιηθεί το sign-and-trade.
Ο 23χρονος θα πρέπει να υπογράψει τουλάχιστον τριετές συμβόλαιο αν τελικά συμφωνήσουν όλες οι πλευρές, ενώ οι Λέικερς -αν γίνει το trade- αναμένεται να παραχωρήσουν στους Ατλάντα Χοκς τον Τζάρεντ Βαντερμπίλτ και draft capital.