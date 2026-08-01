Τραγικός θάνατος για 41χρονο Βραζιλιάνο επιθετικό που είχε παίξει στην Ελλάδα - Τον καταπλάκωσε τοίχος!

Τραγικό θάνατο βρήκε ο παλαίμαχος Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, Μάγια Τάσιο, χάνοντας την ζωή του όταν καταπλακώθηκε από τοίχο!

Όπως έκανε γνωστό με συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η ομάδα της Αναγέννησης Επανομής, στην οποία είχε ένα σύντομο εξάμηνο πέρασμά την σεζόν 2011-12, ο 41χρονος σκοτώθηκε στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, όταν τον καταπλάκωσε ένας τοίχος που έπεσε εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας.

Κατά την παραμονή του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέγραψε 6 συμμετοχές, 2 γκολ και 1 ασίστ σε επίπεδο Super League 2, πραγματοποιώντας μια πλούσια καριέρα και φορώντας, μεταξύ άλλων, τις φανέλες των Μποταφόγκο, Φιγκεϊρένσε και ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Η ανακοίνωση της Αναγέννησης Επανομής:

«Η Αναγέννηση Επανομής εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του Τάσιο Μάια ντος Σάντος.

Ο πρώην επιθετικός της Μποταφόγκο, που είχε αγωνιστεί και στην Επανομή στην Β Εθνική σκοτώθηκε σε ηλικία 41 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το Ρίο ντε Τζανέιρο, αφήνοντας πίσω πέντε νεκρούς.

Ο τοίχος κατέρρευσε σε δρόμο όπου ο Τάσιο εργαζόταν, σε ένα ιστορικό αρχοντικό με εντυπωσιακή θέα προς το διάσημο Όρος της Ζάχαρης και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος γάμων».

Η ανακοίνωση της Μποταφόγκο:

«Με βαθιά θλίψη, η Μποταφόγκο εκφράζει τη λύπη του για τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή Τάσσιο Μαΐα ντος Σάντος, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα μας το 2015, σε ηλικία 41 ετών. Ο Τάσσιο έπεσε θύμα της κατάρρευσης ενός τοίχου κατά τη διάρκεια της ισχυρής καταιγίδας που έπληξε το Ρίο ντε Τζανέιρο, αυτή την Τετάρτη.

Σε αυτή τη στιγμή θλίψης, ο σύλλογος εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους συγγενείς, τους φίλους και όλους όσους συνυπήρξαν με τον Τάσσιο.

Αναπαύσου εν ειρήνη».