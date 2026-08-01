Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Βοιωτία: Πύρινη κόλαση στο Πόρτο Γερμενό - Απεγκλωβισμοί από τη θάλασσα, κάηκε πυροσβεστικό όχημα

Σκηνές απόλυτης καταστροφής και δραματικές ώρες έζησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου οι κάτοικοι στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία.

Η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία (με μέτωπα σε Ξηρονομή και Καλαμάκι) κινήθηκε με ανεξέλεγκτη ταχύτητα προς το Πόρτο Γερμενό, το Προσήλι και τους γύρω παραλιακούς οικισμούς, υποχρεώνοντας τις Αρχές σε αλλεπάλληλες εκκενώσεις και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού διά θαλάσσης.

Μέσα σε μια αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς και με τη φωτιά να κυκλώνει οικισμούς, κάτοικοι και παραθεριστές έτρεχαν μέσα στο σκοτάδι, προσπαθώντας να εντοπίσουν και να διασώσουν τα ζώα τους, την ώρα που οι φλόγες απειλούσαν τις περιουσίες τους.

Καταστράφηκε ολοσχερώς πυροσβεστικό όχημα

Ενδεικτικό της σφοδρότητας της πυρκαγιάς και των ακραίων συνθηκών που συνάντησαν οι πυροσβέστες είναι το γεγονός ότι ένα πυροσβεστικό όχημα παραδόθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς στο Πόρτο Γερμενό.

Οι ριπές των θυελλωδών ανέμων άλλαζαν διαρκώς την κατεύθυνση του μετώπου, εγκλωβίζοντας τις επίγειες δυνάμεις που έδιναν υπεράνθρωπη μάχη. Από την πύρινη λαίλαπα έχουν ήδη προκληθεί σοβαρές ζημιές, ενώ τουλάχιστον τρία σπίτια έχουν καεί.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού από τη θάλασσα

Λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα, υπό τον συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 12 ατόμων από την παραλία στο Πόρτο Γερμενό.

Οι εγκλωβισμένοι πολίτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια χάρη στη συνδρομή περιπολικού πλοίου του Λιμενικού και πλοιαρίου της Πυροσβεστικής, και μεταφέρθηκαν στο Αλεποχώρι. Στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα πλωτά μέσα του Λιμενικού, της Πυροσβεστικής αλλά και ιδιωτικά σκάφη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, στον Άγιο Βασίλειο -όπου η φωτιά έφτασε μέχρι την ακτογραμμή- είχαν απομακρυνθεί διά θαλάσσης συνολικά 254 άνθρωποι.

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 - Νέα εκκένωση στη Δομβραίνα

Η νύχτα μετατράπηκε σε εφιάλτη με τις διαδοχικές ενεργοποιήσεις του 112.

Στις 05:12 τα ξημερώματα εστάλη νέο μήνυμα στους κατοίκους της Δομβραίνας Βοιωτίας, καλώντας τους να απομακρυνθούν εκτάκτως προς τη Θίσβη.

Νωρίτερα, οδηγίες εκκένωσης είχαν δοθεί για το Πόρτο Γερμενό (προς το λιμάνι), τον Μύτικα, την Ψάθα (προς Αλεποχώρι), το Προσήλι (προς Μάνδρα), καθώς και για τους οικισμούς Ξηρονομή, Άγιο Νικόλαο, Αλυκή και Άγιο Βασίλειο.

Αυτή τη στιγμή, το μοναδικό ενεργό μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή της Δομβραίνας, όπου επικεντρώνονται οι προσπάθειες περιορισμού.

Γιγαντιαία κινητοποίηση: 325 πυροσβέστες και πρώτες ρίψεις από εναέρια μέσα

Με το πρώτο φως της ημέρας, λίγο μετά τις 06:00 το πρωί, στη μάχη ρίχτηκαν και τα εναέρια μέσα. Τουλάχιστον έξι αεροσκάφη και ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από τις εστίες στο Πόρτο Γερμενό.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά:

325 πυροσβέστες με 92 οχήματα.

18 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων (1η, 2η, 4η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ) και πλήθος εθελοντών.

Μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Βασικός στόχος των δυνάμεων παραμένει η θωράκιση των κατοικιών στο Προσήλι και το Πόρτο Γερμενό και η ανακοπή της πορείας της πυρκαγιάς προτού απειλήσει νέους οικισμούς.

Πηγή: ethnos.gr