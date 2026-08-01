Βίντεο – ντοκουμέντο: Καρέ – καρέ η στιγμή που ο εμπρηστής με τα μαύρα βάζει φωτιά και καίει το Ρέθυμνο

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό βίντεο, το οποίο βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό στοιχείο για τη διερεύνηση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την περιοχή του Ασωμάτου και επεκτάθηκε, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές στην ευρύτερη περιοχή του φοινικόδασους Πρέβελη.

Το οπτικό υλικό καταγράφει τις κινήσεις ενός μαυροφορεμένου ατόμου σε αγροτική περιοχή, πάνω από τον κεντρικό δρόμο. Στο βίντεο φαίνεται αρχικά να κινείται χωρίς εμφανή λόγο, στη συνέχεια να κατευθύνεται προς μια συστάδα θάμνων και λίγο αργότερα να απομακρύνεται από το σημείο. Ωστόσο, το άτομο επιστρέφει ξανά στην ίδια περιοχή, την οποία οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανό σημείο έναρξης της φωτιάς.

Το βίντεο αποκαλύπτει η ιστοσελίδα Patris.gr

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη στιγμή κατά την οποία εμφανίζονται οι πρώτοι καπνοί. Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μαυροφορεμένο άτομο τότε αρχίζει να τρέχει προς την αντίθετη κατεύθυνση, γεγονός που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των Διωκτικών Αρχών.

Παράλληλα, στελέχη των Διωκτικών Αρχών σημειώνουν ότι έχει πραγματοποιηθεί εκτεταμένη έρευνα στην περιοχή και έχουν αναζητηθεί επιπλέον κάμερες ασφαλείας, ώστε να συγκεντρωθούν περισσότερα στοιχεία. Οι κινήσεις του ατόμου καταγράφονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προχθές περίπου στη 1 το μεσημέρι.

Κάτοικοι της περιοχής αντιλήφθηκαν γρήγορα την παρουσία καπνού, όμως η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα και σύντομα πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο σημείο αποτελεί το πιθανό «σημείο μηδέν», από όπου ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιά.

Το βίντεο είναι πιθανόν να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αποκάλυψη των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

ΝΕΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΛΗ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΕΙΣ

Η πύρινη καταστροφή στον Άγιο Βασίλειο αφήνει πίσω της τεράστιες ζημιές

– Στον ανακριτή ο επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ

Κι ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή του φοινικόδασους Πρέβελη περίμεναν ότι μετά από ημέρες αδιάκοπης μάχης θα μπορούσαν να πάρουν μια πρώτη ανάσα, οι ξαφνικές και ιδιαίτερα επικίνδυνες χθεσινές αναζωπυρώσεις ήρθαν να επαναφέρουν τον εφιάλτη.

Η φωτιά, που έχει δοκιμάσει σκληρά τον Δήμο Αγίου Βασιλείου και τις τοπικές κοινωνίες, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι το πύρινο μέτωπο παραμένει απρόβλεπτο, με τις φλόγες να αναζωπυρώνονται μέσα σε λίγες ώρες και να προκαλούν νέο συναγερμό στην περιοχή του φοινικόδασους Πρέβελη.

Η νέα μεγάλη αναζωπύρωση εκδηλώθηκε στην περιοχή του Κουρταλιώτικου Φαραγγιού, με τη φωτιά να παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα και να κινείται από τη γέφυρα της Πρέβελης προς τη Δρύμισκο.

Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα κρίσιμη, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί εκ νέου το 112 και να δοθούν εντολές εκκένωσης για τη Δρύμισκο, όπου οι κάτοικοι κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς το Σπήλι. Παράλληλα, εκκενώθηκε και το χωριό Κεραμέ, ενώ νέα μηνύματα της Πολιτικής Προστασίας κάλεσαν τους κατοίκους να μετακινηθούν προς ασφαλέστερες περιοχές, όπως ο Κισσός Κάμπος και η Τριόπετρα.

Οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι συνέχιζαν χθες για τέταρτη ημέρα να πνέουν στην περιοχή, αποτελούσαν τον μεγαλύτερο αντίπαλο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Οι ριπές του ανέμου δημιουργούσαν συνεχώς νέα προβλήματα, μεταφέροντας τις φλόγες και προκαλώντας νέες εστίες σε δύσβατα σημεία.

Η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν και χθες αρκετά δύσκολη, καθώς οι συνθήκες θυελλωδών ανέμων δεν επέτρεπαν τις ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα. Χαρακτηριστικό είναι ότι είχαν αποσταλεί δύο εναέρια μέσα -μετά από επικοινωνία του δημάρχου Αγίου Βασιλείου Γιάννη Ταταράκη με την πολιτική ηγεσία της Πολιτικής Προστασίας- όμως τελικά δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Η εικόνα που αφήνει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά χαρακτηρίζεται ως «βιβλική» καταστροφή για την περιοχή. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τεράστιες ζημιές σε περιουσίες, καλλιέργειες, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εκτιμάται ότι έχει καταστραφεί περίπου το 20% της έκτασης του Δήμου Αγίου Βασιλείου.

Το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες ημέρες, όταν ξεκινήσει η λεπτομερής καταγραφή των ζημιών.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη το πρωί αναμένεται να φτάσει στην περιοχή κλιμάκιο του ΕΛΓΑ από την Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής των καταστροφών και της αποτίμησης των ζημιών που έχουν υποστεί οι κάτοικοι και οι παραγωγοί της περιοχής.

Η παρουσία του ΕΛΓΑ αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η νέα καταστροφή έρχεται με μια ιδιαίτερα πικρή ειρωνεία για τους κατοίκους του Αγίου Βασιλείου. Μόλις την περασμένη άνοιξη είχε καταβληθεί η τελευταία δόση των αποζημιώσεων προς τους πυρόπληκτους της μεγάλης πυρκαγιάς του 2022, όταν είχαν καεί ξανά οι ίδιες περιουσίες.

Πολλοί κάτοικοι δεν είχαν ακόμη προλάβει να επουλώσουν τις πληγές της προηγούμενης καταστροφής και τώρα βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν νέο κύκλο απωλειών, βλέποντας για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια τις περιουσίες τους να παραδίδονται στις φλόγες.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων και των επιχειρησιακών δυνάμεων, επικοινώνησε με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, μεταφέροντας την εικόνα της βιβλικής καταστροφής που έχει υποστεί η περιοχή και ζητώντας τη συνδρομή της Πολιτείας για την αντιμετώπιση των συνεπειών.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζονται. Για το μέτωπο της Κρύας Βρύσης έχει γίνει γνωστή η σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για την περιοχή της Πρέβελης, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να αποκλείουν ακόμη και το σενάριο του εμπρησμού.

Μάλιστα, στη διάθεση των Αρχών υπάρχει ένα βίντεο που δείχνει τις περίεργες κινήσεις ενός μαυροφορεμένου άνδρα να κινείται σε σημείο, όπου λίγη ώρα μετά φαίνονται καπνοί, ενώ ο άνδρας με τα μαύρα τρέχει για να εξαφανιστεί προκειμένου να μην κινδυνεύσει

Αναφορικά με τη σύλληψη του στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ, οι Αρχές αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες κατοίκων και το πόρισμα ειδικού πραγματογνώμονα, καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος ορίστηκε από την αρμόδια Υπηρεσία. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, διαπιστώνεται υπερφόρτωση σε ένα από τα καλώδια του δικτύου, το οποίο φέρεται να υπέστη τήξη και στη συνέχεια να προκλήθηκε η πυρκαγιά.

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ

Μετά τη σύλληψη του στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ, ο διαχειριστής διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος εξέδωσε ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για «εύκολη στοχοποίησή του».

«Την ώρα που τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ έχουν παρουσία σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, δίνοντας υπεράνθρωπο αγώνα για να διευκολύνουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην κατάσβεση και την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, επαναλαμβάνονται αυθαίρετες δημόσιες αναφορές που επιχειρούν να αποδώσουν ευθύνες για τις φωτιές στο ηλεκτρικό δίκτυο, χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Η εύκολη στοχοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ κάθε φορά που εκδηλώνεται μία πυρκαγιά δεν υπηρετεί ούτε την αλήθεια, ούτε την προστασία των πολιτών. Αντιθέτως, δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, και, σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται να εξυπηρετεί πρόσκαιρες σκοπιμότητες και ιδιοτελείς επιδιώξεις καλύπτοντας τοπικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) για το 2025, το ποσοστό των περιστατικών που πραγματικά αποδίδονται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης αγγίζει μόλις το 1% (ενώ για παράδειγμα στις ΗΠΑ φτάνει το 3%).

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες Αρχές και να βρίσκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες που πλήττονται από τις πυρκαγιές, ζητώντας από όλους υπευθυνότητα, τεκμηρίωση και σεβασμό στα πραγματικά δεδομένα».

Σήμερα στον ανακριτή

Δίωξη για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διά παραλείψεως σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε χθες ο εισαγγελέας στον υπεύθυνο του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Κρύα Βρύση Αγίου Βασιλείου.

Ο επικεφαλής του ΔΕΔΔΗΕ στο Ρέθυμνο ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

ΜΟΡΟΝΙ: ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής στρέφονται στο ενδεχόμενο βλάβης σε στύλο του ΔΕΔΔΗΕ

Λίγες ώρες πριν εκδηλωθεί η καταστροφική πυρκαγιά που εξακολουθεί να μαίνεται στο νότιο Ρέθυμνο, μία ακόμη φωτιά, αυτή τη φορά στην περιοχή Μορόνι του Δήμου Φαιστού, έχει τεθεί στο μικροσκόπιο των αρμόδιων Αρχών, καθώς εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να παρουσιάζει κοινό σημείο εκκίνησης με εκείνη του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του patris.gr από ανώτατα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έχουν γνώση της υπόθεσης, το επικρατέστερο σενάριο που διερευνάται είναι ότι και η πυρκαγιά στο Μορόνι προκλήθηκε από στύλο του ΔΕΔΔΗΕ.

Το ενδεχόμενο αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς στην περίπτωση της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο οι έρευνες οδήγησαν ήδη στη σύλληψη στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ, με αποτέλεσμα οι δύο υποθέσεις να εμφανίζουν -τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο- έναν κοινό παρονομαστή.

«Είναι το πλέον σοβαρό ενδεχόμενο που εξετάζεται, να ξεκίνησε δηλαδή η φωτιά από στύλο του ΔΕΔΔΗΕ. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται και όλα τα στοιχεία αξιολογούνται», ανέφεραν χαρακτηριστικά στο patris.gr υψηλόβαθμα στελέχη της Πυροσβεστικής από την Αθήνα.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ο στύλος που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας είναι εγκατεστημένος μέσα στο χωριό Μορόνι, το οποίο υπέστη ζημιές από τη διέλευση της πυρκαγιάς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης στο χωριό του Δήμου Φαιστού και αντιμετωπίστηκε με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 58 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν δύο ελικόπτερα. Στην προσπάθεια συνέδραμαν επίσης υδροφόρες των Δήμων της περιοχής.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης κοινοποίησε χθες φωτογραφικό υλικό από την περιοχή του φοινικόδασους του Πρέβελη, το οποίο αποτυπώνει με σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιοχής μετά την πρόσφατη πυρκαγιά.

Οι φωτογραφίες καταδεικνύουν ότι η καταστροφή δεν είναι εκτεταμένη στο σύνολο του φοινικόδασους, όπως αρχικά εκφράστηκαν ανησυχίες, αλλά περιορίζεται σε συγκεκριμένο τμήμα της περιοχής, κυρίως στην έκταση που βρίσκεται κοντά στις εκβολές του ποταμού.

Το μεγαλύτερο μέρος του μοναδικού αυτού φυσικού οικοσυστήματος παραμένει διατηρημένο, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις επιτόπιες αυτοψίες και το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό.

Πηγή: Patris.gr