Βασικός ο Ιωαννίδης στην τεσσάρα της Σπόρτιγκ στη Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε για 63 λεπτά. Αλλάγή ο Βαγιαννίδης.

Στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο φιλικό που έγινε το βράδυ της Παρασκευής 31/7 κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και με νικήτρια την πορτογαλική ομάδα με 4-1, ήταν ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ο διεθνής επιθετικός αγωνίστηκε για 63 λεπτά προτού γίνει αλλαγή με θετική παρουσία χωρίς πάντως να καταφέρει να βρει δίχτυα ή να δώσει ασίστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο πέρασε στον αγωνιστικό χώρο και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, ο οποίος αντικατέστησε τον Φρεσνέδα.

Για την ιστορία τα γκολ της νίκης σημείωσαν οι Ινάσιο, Ντουμπιά και ο νεαρός Νελ, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα και αποτελεί από τους βασικούς ανταγωνιστές των Λουίς Σουάρες και Φώτη Ιωαννίδη για μία θέση στην επιθετική γραμμή.