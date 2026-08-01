Άρης: Οριστικό deal με Μιρ για δύο χρόνια

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη αναμένεται ο Ράφα Μιρ, με τις δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε αρχική συμφωνία.

Όπως σας είχε ενημερώσει το SDNA, ο Ισπανός επιθετικός βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας των «κιτρινόμαυρων» για την ενίσχυση στην θέση του επιθετικού.

Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν και πλέον οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για την έλευση του 29χρονου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μιρ αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη την ερχόμενη Δευτέρα (3/8), προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλώς, η συμφωνία θα επισημοποιηθεί, με τον ίδιο να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.